O Paraguai causou a primeira grande surpresa das fases eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao eliminar a Alemanha após uma disputa de pênaltis de tirar o fôlego nas oitavas de final, em Boston, na segunda-feira. Agora, para avançar ainda mais, a seleção paraguaia precisa derrotar outra potência europeia no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no sábado (4 de julho).
Os sul-americanos estão a apenas uma vitória de igualar seu melhor desempenho de todos os tempos na Copa do Mundo, já que chegaram às quartas de final na última vez em que se classificaram para o maior torneio de futebol do planeta, em 2010.
Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para o jogo entre Paraguai e França OU Suécia, e quanto eles custarão.
A que horas começa o jogo entre Paraguai e França OU Suécia?
Esta importante partida das oitavas de final será disputada no Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).
Como comprar ingressos para o jogo entre Paraguai e França OU Suécia na Copa do Mundo
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para os jogos Paraguai x França OU Suécia na Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
Paraguai x França OU Suécia na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber
Paraguai x França OU Suécia: Desempenho
Paraguai x França OU Suécia: Histórico recente de confrontos diretos
Paraguai x França OU Suécia: Notícias das equipes
Leia mais
- Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais
- Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços no MetLife Stadium, informações e muito mais
- Guia de preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa preços dinâmicos?
- Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?