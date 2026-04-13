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Como conseguir ingressos para o jogo Manchester City x Arsenal: preços da Premier League, informações sobre a partida de 19 de abril, horário do pontapé inicial e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Manchester City e Arsenal, incluindo informações sobre o jogo

O Manchester City recebe o Arsenal no Etihad Stadium, em Manchester, no domingo, 19 de abril, em um jogo que promete ser decisivo para a conquista do título da Premier League.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Arsenal está em 1º, com uma vantagem de nove pontos na liderança, embora os Cityzens tenham um jogo a menos que pode diminuir a diferença.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Man City x Arsenal, 19 de abrilReserve ingressos

Quando será o jogo entre Manchester City e Arsenal na Premier League?

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Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Manchester City x Arsenal da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Manchester City x Arsenal, 19 de abril.Reserve ingressos

O que esperar de Manchester City x Arsenal?

Com apenas alguns jogos restantes na temporada 2025/26, este confronto é amplamente considerado como a partida que decidirá o destino do troféu da Premier League. 

O Arsenal liderou a tabela durante grande parte da temporada, mas o Manchester City de Pep Guardiola recuperou sua tradicional forma de recuperação na primavera. Embora o City esteja atrás na pontuação, o time chega a este confronto com um enorme impulso psicológico, após ter derrotado recentemente os Gunners por 2 a 0 em Wembley, em 22 de março, conquistando a EFL Cup.

O primeiro confronto entre as duas equipes no campeonato, em 21 de setembro, terminou em um emocionante empate por 1 a 1 no Emirates, provando que nenhuma das equipes está disposta a ceder primeiro. A solidez defensiva do Arsenal, liderada por Jurrien Timber, será levada ao seu limite absoluto pelo incansável Erling Haaland, que mais uma vez lidera a disputa pela Chuteira de Ouro. Enquanto isso, o meio-campo do City precisará lidar com o brilhantismo de Gabriel Martinelli no final da temporada, cujo gol de empate aos 93 minutos no último confronto entre os dois times continua sendo um dos destaques da temporada.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas diferem de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa mais alta, com preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Manchester City x Arsenal

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • P. Guardiola

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Arteta

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

MCI
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

ARS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Histórico de confrontos diretos

MCI

Outros

ARS

1

3

Empates

1

6

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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