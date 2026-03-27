Como conseguir ingressos para o jogo entre Manchester City e Liverpool: preços da FA Cup, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Manchester City recebe o Liverpool no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 4 de abril, em uma disputa por uma vaga nas quartas de final da FA Cup, em Wembley.

Ambas as equipes chegam ao confronto em excelente forma, após vitórias por 3 a 1 sobre o Newcastle e o Wolves, respectivamente, na rodada anterior.

O GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre Manchester City x Liverpool, incluindo onde comprar ingressos e quanto custam.

Quando começa o jogo Manchester City x Liverpool pela FA Cup?

Copa da Inglaterra - FA Cup Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Manchester City x Liverpool pela FA Cup?

A compra de ingressos diretamente nos sites oficiais dos clubes é geralmente considerada o método mais seguro para adquirir ingressos para a FA Cup.

Os ingressos para a FA Cup não estão automaticamente incluídos no preço do ingresso de temporada de um time, mas os titulares (e sócios do clube) normalmente têm períodos de acesso prioritário para comprar seus lugares.

Além de comprar ingressos para a FA Cup pelos canais oficiais, os torcedores podem adquiri-los no mercado secundário, como o StubHub, caso estejam procurando ingressos de última hora para o jogo.

Os preços nos sites de revenda tendem a variar de acordo com a demanda. Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você estiver comprando.

Manchester City x Liverpool pela FA Cup: tudo o que você precisa saber

Forma do Manchester City x Liverpool

Manchester City x Liverpool: Histórico recente de confrontos diretos

O que esperar de Manchester City x Liverpool?

Este confronto decisivo segue-se ao recente sucesso do City na final da Carabao Cup, em 22 de março, onde derrotou o Arsenal para conquistar o primeiro grande troféu nacional da temporada.

Na Premier League, o City continua na disputa pelo título com o Arsenal, após garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool em Anfield, em 8 de fevereiro de 2026. Esse resultado veio após uma vitória dominante por 3 a 0 da equipe de Pep Guardiola no jogo de volta, no Etihad, em 9 de novembro de 2025.

O Liverpool chega ao confronto na quinta posição da Premier League, buscando a FA Cup como sua principal rota para conquistar um título nesta temporada.

Entre os principais jogadores dos visitantes estão Mohamed Salah e Dominik Szoboszlai, embora eles tenham que enfrentar Erling Haaland, do City, que marcou em ambos os confrontos anteriores nesta temporada.

A partida traz um elemento tático intrigante, já que o assistente do City, Pepijn Lijnders, comandará a equipe devido à suspensão de Guardiola na linha lateral.

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