O Manchester City recebe o Arsenal no Etihad Stadium, em Manchester, no domingo, 19 de abril, em um jogo que promete ser decisivo para a conquista do título da Premier League.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Arsenal está em 1º, com uma vantagem de nove pontos na liderança, embora os Cityzens tenham um jogo a menos que pode diminuir a diferença.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Como economizar nos ingressos para Man City x Arsenal?

Os ingressos para um possível confronto decisivo pelo título entre Manchester City e Arsenal estão entre os mais procurados no futebol mundial.

Somente na terça-feira, 14 de abril, você pode usar o código de voucher SHISPRING no StubHub para receber 12% de desconto sobre o valor nominal de qualquer ingresso para a partida (excluindo taxas).

O desconto é válido por apenas um dia, expirando às 00h01 do dia 15 de abril — então, você vai querer agir rápido para garantir um lugar para esta batalha de pesos pesados da Premier League. Observe que esta oferta é válida em todas as plataformas regionais da StubHub, mas exclui os sites .com e .ca.

Quando será o jogo entre Manchester City e Arsenal na Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Manchester City x Arsenal da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público durante o período de venda geral.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprar ingressos em plataformas secundárias, como o StubHub.

O que esperar do confronto entre Manchester City e Arsenal?

Com apenas alguns jogos restantes na temporada 2025/26, este confronto é amplamente considerado como a partida que decidirá o destino do troféu da Premier League.

O Arsenal liderou a competição durante grande parte da temporada, mas o Manchester City de Pep Guardiola recuperou sua tradicional forma de recuperação na primavera. Embora o City esteja atrás na tabela de pontos, o time chega a este confronto com um enorme ímpeto psicológico, após ter derrotado recentemente os Gunners por 2 a 0 em Wembley, em 22 de março, conquistando a EFL Cup.

O primeiro confronto entre as duas equipes na liga nesta temporada, em 21 de setembro, terminou em um emocionante empate em 1 a 1 no Emirates, provando que nenhum dos lados está disposto a ceder primeiro. A solidez defensiva do Arsenal, liderada por Jurrien Timber, será testada até o limite pelo implacável Erling Haaland, que mais uma vez lidera a disputa pela Chuteira de Ouro. Enquanto isso, o meio-campo do City precisará lidar com o brilhantismo de Gabriel Martinelli no final da temporada, cujo gol de empate aos 93 minutos no último confronto entre os dois times na liga continua sendo um dos destaques da temporada.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Manchester City e Arsenal pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a zona do estádio influenciam significativamente o preço, sendo que as vistas privilegiadas costumam ter um custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços aumentando proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Manchester City x Arsenal Provável escalação Reservas Técnico P. Guardiola Provável escalação Reservas Técnico M. Arteta

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

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