Como conseguir ingressos para o jogo entre Holanda e Marrocos: preços da fase de 32 da Copa do Mundo, informações sobre a partida no Estádio de Monterrey, vendas de última hora e muito mais

A fase de 32 da Copa do Mundo de 2026 traz um grande clássico no México, com a Holanda e o Marrocos se enfrentando em uma partida decisiva da fase eliminatória.

A seleção de Ronald Koeman avançou com segurança ao liderar o Grupo F após uma vitória contundente por 3 a 1 sobre a Tunísia, demonstrando um ritmo ofensivo que a faz parecer uma verdadeira candidata ao título.

No entanto, a equipe enfrentará um teste difícil contra a formidável seleção de Marrocos, que terminou empatada em pontos com o Brasil no Grupo C após uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre o Haiti.

Em uma incrível reviravolta do destino do futebol, esse confronto tão aguardado ocorre exatamente 32 anos depois do dia em que as duas nações se enfrentaram na famosa partida da Copa do Mundo de 1994 nos EUA — preparando o cenário para uma batalha espetacular entre a estrutura precisa da Holanda e o estilo elétrico e apaixonado dos Leões do Atlas.

Quando começa a partida entre Holanda e Marrocos pelas oitavas de final da Copa do Mundo?

Esta importante partida da fase eliminatória será realizada no Estádio de Monterrey (Estadio BBVA), em Guadalupe, Monterrey, no México.

Copa do Mundo - Fase Final Monterrey Stadium

Como comprar ingressos para a partida entre Holanda e Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a partida entre Holanda e Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os mercados secundários e a revenda atingiram valores ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Etapa / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Holanda x Marrocos na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

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