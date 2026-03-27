Como conseguir ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Iraque e Bolívia: preços, previsões e muito mais

A corrida pelas últimas vagas na Copa do Mundo de 2026 chega a um clímax emocionante neste mês. O Iraque enfrenta a Bolívia no dia 31 de março em solo mexicano, sabendo que está a apenas uma vitória de se juntar à festa mundial.

Oito seleções da Confederação Asiática de Futebol (AFC) já garantiram vagas no grande evento de verão na América do Norte, e o Iraque ainda tem esperanças de se tornar a nona. O ex-técnico da Austrália, Graham Arnold, busca levar os Leões da Mesopotâmia à sua primeira Copa do Mundo desde 1986.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais de que você precisa para a próxima final das eliminatórias da Copa do Mundo envolvendo o Iraque no México, incluindo onde você pode comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre Iraque e Bolívia?

Ainda há seis vagas em jogo para a Copa do Mundo da FIFA 2026, e duas delas serão preenchidas pelas seleções que se classificarem nas eliminatórias interconfederações (IC) em março deste ano.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Iraque x Bolívia (21h) Estádio BBVA (Guadalupe, México) Ingressos

Qual é a programação das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 2: Iraque x Bolívia (21h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 1: República Democrática do Congo x Jamaica (15h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre Iraque e Bolívia

Os ingressos para a final da repescagem do Pathway 2: Iraque x Bolívia, começaram a ser vendidos no site da FIFA em 3 de março.

Para comprar ingressos oficiais, você deve acessar o portal de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Embora o portal da FIFA seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos para a partida, aqueles que desejam assistir à final da repescagem do Pathway 2 podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer uma oportunidade de última hora para conseguir ingressos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Iraque e Bolívia: quanto custam?

As categorias oficiais de ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Iraque e a Bolívia são as seguintes:

Categoria Padrão: opção de assentos tradicionais oferecida a preço padrão

opção de assentos tradicionais oferecida a preço padrão Área de assentos acessíveis: uma área designada para acomodar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida

uma área designada para acomodar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida Apenas Espaço em Pé: Opção de área em pé oferecida a preço padrão

Opção de área em pé oferecida a preço padrão Categoria Torcedores: Alocada especificamente para torcedores da Associação Membro Participante (PMA), de acordo com os critérios e diretrizes da PMA

Os ingressos em todas as categorias acima estavam disponíveis por MXN 300 (aproximadamente US$ 16).

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter mais informações e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Iraque e Bolívia

A busca do Iraque por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 começou com uma vitória por 5 a 1 sobre a Indonésia em Basra, lá em novembro de 2023. Dois anos e dezessete partidas depois, eles enfrentariam os Emirados Árabes Unidos por uma vaga nas repescagens interconfederativas da Copa do Mundo.

Foi uma disputa titânica em duas partidas, com o Iraque saindo vitorioso após marcar de pênalti aos 17 minutos da prorrogação, garantindo uma vitória por 3 a 2 no placar agregado. Agora, o time tem como objetivo chegar à terra prometida que é a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez em 40 anos.

Em 1986, no México, embora o Iraque não tenha conquistado nenhum ponto na fase de grupos, a seleção não fez vergonha. Nas partidas contra Paraguai, Bélgica e México, os Leões da Mesopotâmia perderam por apenas um gol de diferença em cada ocasião.

O Iraque retorna ao México no final deste mês, com o objetivo de manter vivos seus sonhos na Copa do Mundo. No entanto, eles precisarão melhorar seu poder ofensivo fora de casa se quiserem avançar, já que não conseguiram marcar gols nas últimas cinco partidas disputadas fora do continente asiático.

No que diz respeito ao gol, o técnico iraquiano Graham Arnold, que levou a Austrália às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, espera que Aymen Hussein mantenha sua boa fase diante do gol. O jogador de 30 anos, que está perto de atingir a marca de 100 partidas pela seleção, marcou oito gols durante as eliminatórias da AFC para a Copa do Mundo.

Além desta final da repescagem interconfederacional, o Estádio BBVA, em Guadalupe, também sediará as quatro partidas a seguir na Copa do Mundo da FIFA 2026, no verão:

14 de junho: Vencedor da Chave B da UEFA x Tunísia (20h)

20 de junho: Tunísia x Japão (22h)

24 de junho: África do Sul x Coreia do Sul (19h)

29 de junho: Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h)

Qual é o formato das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Cada confederação (exceto a UEFA, que possui seu próprio sistema de repescagem) recebeu uma vaga na repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo. Essas confederações são a CONCACAF, a AFC, a CAF, a CONMEBOL e a OFC. A CONCACAF recebeu uma vaga adicional, pois seus países são os anfitriões da Copa do Mundo.

O torneio de repescagem será realizado no México e contará com seis seleções, divididas em dois grupos de três equipes, sendo que os vencedores de cada grupo se classificarão para a Copa do Mundo. As seleções foram distribuídas pelos grupos com base no Ranking Mundial Masculino da FIFA. Cada grupo contará com duas seleções não cabeças-de-chave que se enfrentarão em uma semifinal, com o vencedor avançando para a final da repescagem contra uma seleção cabeça-de-chave.

As eliminatórias serão disputadas em partidas de mata-mata de jogo único. Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar, será disputada a prorrogação. Se o placar continuar empatado, será realizada uma disputa de pênaltis para determinar o vencedor.