Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Copa do Mundo
team-logoCote D'Ivoire
Dallas Stadium
team-logoNoruega
Book Ivory Coast vs Norway Tickets

Traduzido por

Como conseguir ingressos para o jogo Costa do Marfim x Noruega: preços da fase de 32 da Copa do Mundo, informações sobre a partida em Dallas, promoções de última hora e muito mais

SHOPPING
Tickets
Copa do Mundo

A Costa do Marfim enfrenta a Noruega na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

A fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 traz ao Texas um confronto incrivelmente inovador e repleto de estrelas, com a Costa do Marfim enfrentando a Noruega nas oitavas de final.

Ambas as seleções avançaram após terminarem em segundo lugar em seus respectivos grupos.

Os Elefantes fizeram história ao garantirem sua primeira classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo saindo do Grupo E, graças a vitórias contundentes sobre o Equador e Curaçao, além de uma derrota apertada por 2 a 1 para a Alemanha.

A Noruega também chamou a atenção no Grupo I, brilhando no torneio com vitórias por placares expressivos sobre o Iraque e o Senegal. O técnico Ståle Solbakken fez uma rotação estratégica significativa no elenco para a última partida da fase de grupos contra a França — poupando o craque Erling Haaland e o ponta Antonio Nusa —, garantindo que seus principais jogadores estivessem totalmente descansados para as eliminatórias.

Quando começa a partida entre Costa do Marfim e Noruega na Copa do Mundo?

Esta partida decisiva de eliminação será disputada no espetacular Estádio de Dallas (AT&T Stadium), em Arlington, Texas.

Como comprar ingressos para o jogo entre Costa do Marfim e Noruega na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Costa do Marfim x Noruega na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Etapa / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Costa do Marfim x Noruega na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Costas do Marfim x Noruega: Desempenho recente

CDM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

NOR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Costa do Marfim x Noruega: histórico recente de confrontos diretos

Costa do Marfim x Noruega: Classificação

Leia mais

  • Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: datas de lançamento, preços, preços dinâmicos e muito mais
  • Como conseguir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026: preços no MetLife Stadium, informações e muito mais
  • Guia de preços dinâmicos dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026: O que significa preços dinâmicos?
  • Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?