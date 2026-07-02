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Como conseguir ingressos para o jogo Colômbia x Gana: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, vendas de última hora e muito mais

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A Colômbia enfrenta Gana na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

Uma batalha intercontinental de alto risco chega ao Meio-Oeste, com a Colômbia enfrentando Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os “Los Cafeteros” avançaram com segurança do desafiador Grupo K, garantindo sua classificação após um empate sem gols muito disputado contra Portugal, consolidando assim seu status de formidáveis candidatos às fases eliminatórias.

Eles enfrentam uma dinâmica seleção de Gana, que superou com sucesso uma campanha exaustiva no Grupo L para manter vivos seus sonhos no torneio.

Quando começa a partida entre Colômbia e Gana na Copa do Mundo?

Esta partida decisiva da fase eliminatória será realizada no Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), em Kansas City, Missouri.

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Copa do Mundo - Fase Final
Kansas City Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Colômbia x Gana na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Colômbia x Gana na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Colômbia x Gana na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Colômbia x Gana: Desempenho

COL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

GAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Colômbia x Gana: histórico recente de confrontos diretos

Classificação de Colômbia x Gana

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