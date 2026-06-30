Como conseguir ingressos para o jogo Brasil x Noruega: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, vendas de última hora e muito mais

Em East Rutherford, o Brasil, pentacampeão mundial, se prepara para enfrentar a Noruega em um confronto muito aguardado das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Depois de superar com sucesso o desafio de alto risco das oitavas de final contra o Japão, a Seleção chega às quartas de final com grande impulso, mas bem ciente da ameaça geracional que a aguarda.

A Noruega conquistou sua vaga de forma espetacular, contando com o finalizador letal Erling Haaland e a criatividade de Martin Ødegaard para eliminar a Costa do Marfim.

Quando começa a partida entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo?

Esta importante partida eliminatória das oitavas de final será disputada no icônico New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), em East Rutherford, Nova Jersey.

Copa do Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Brasil x Noruega na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Brasil x Noruega na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho do Brasil x Noruega

Brasil x Noruega: Histórico recente de confrontos diretos

BRA Um NOR 0 1 Empate 0 Noruega 1 - 1 Brasil 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação: Brasil x Noruega

Leia mais