Como conseguir ingressos para o jogo Brasil x Japão: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, vendas de última hora e muito mais

A Seleção Brasileira está em Houston nesta segunda-feira (29 de junho), enquanto continua sua busca pelo sexto título da Copa do Mundo. O adversário será o Japão, em um dos confrontos mais esperados das oitavas de final.

Depois de garantir com folga a liderança do Grupo C, a Seleção, repleta de estrelas, entra na fase de mata-mata como favorita para continuar sua caminhada rumo ao título.

O Japão, porém, não será um adversário fácil. Os Samurai Blue passaram invictos por um grupo difícil e serão lembrados pelas famosas vitórias na Copa do Mundo contra a Alemanha e a Espanha no Catar, há quatro anos.



Deixe o GOAL te ajudar a ficar por dentro de todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para o jogo Brasil x Japão e quais preços você pode esperar pagar.

A que horas começa o jogo Brasil x Japão?

Copa do Mundo - Fase Final Houston Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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