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Como conseguir ingressos para o jogo Brasil x Japão: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, vendas de última hora e muito mais

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Vinicius Junior

O Brasil enfrenta o Japão na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

A Seleção Brasileira está em Houston nesta segunda-feira (29 de junho), enquanto continua sua busca pelo sexto título da Copa do Mundo. O adversário será o Japão, em um dos confrontos mais esperados das oitavas de final.

Depois de garantir com folga a liderança do Grupo C, a Seleção, repleta de estrelas, entra na fase de mata-mata como favorita para continuar sua caminhada rumo ao título.

O Japão, porém, não será um adversário fácil. Os Samurai Blue passaram invictos por um grupo difícil e serão lembrados pelas famosas vitórias na Copa do Mundo contra a Alemanha e a Espanha no Catar, há quatro anos.

Deixe o GOAL te ajudar a ficar por dentro de todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para o jogo Brasil x Japão e quais preços você pode esperar pagar.

A que horas começa o jogo Brasil x Japão?

Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Brasil x Japão na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Brasil x Japão na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de Brasil x Japão

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

JAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Brasil x Japão: histórico recente de confrontos diretos

BRA

Outros

JAP

4

Vitórias

0

Empate

1

14

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5

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