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Como conseguir ingressos para o jogo Austrália x Egito: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, promoções de última hora e muito mais

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A Austrália enfrenta o Egito na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

Nesta sexta-feira (3 de julho), no Texas, haverá um confronto intrigante de estilos de futebol, quando a Austrália enfrentar o Egito em uma partida muito aguardada das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os Socceroos abriram caminho com determinação em uma campanha exigente no Grupo D, contando com resiliência tática e solidez defensiva para garantir sua vaga nas oitavas de final.

Eles enfrentam uma seleção egípcia oportunista que passou com segurança pelo Grupo G graças a alguns resultados conquistados com muito esforço, incluindo a histórica primeira vitória da nação africana em uma Copa do Mundo (3 a 1 contra a Nova Zelândia).

O GOAL traz todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para assistir ao jogo entre Austrália e Egito e quanto custam.

Quando começa a partida entre Austrália e Egito?

Como comprar ingressos para o jogo Austrália x Egito na Copa do Mundo

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Austrália x Egito na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Austrália x Egito: Tudo o que você precisa saber sobre a partida da Copa do Mundo

Austrália x Egito: Desempenho recente

AUS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/4
Jogos com mais de 2.5 gols
0/5
Ambos os times marcam
1/5

EGY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

Austrália x Egito: Histórico recente de confrontos diretos

AUS

Um

EGY

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Austrália x Egito: Notícias das equipes

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