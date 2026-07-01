Como conseguir ingressos para o jogo Austrália x Egito: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das oitavas de final, promoções de última hora e muito mais

Nesta sexta-feira (3 de julho), no Texas, haverá um confronto intrigante de estilos de futebol, quando a Austrália enfrentar o Egito em uma partida muito aguardada das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Os Socceroos abriram caminho com determinação em uma campanha exigente no Grupo D, contando com resiliência tática e solidez defensiva para garantir sua vaga nas oitavas de final.
Eles enfrentam uma seleção egípcia oportunista que passou com segurança pelo Grupo G graças a alguns resultados conquistados com muito esforço, incluindo a histórica primeira vitória da nação africana em uma Copa do Mundo (3 a 1 contra a Nova Zelândia).
O GOAL traz todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares para assistir ao jogo entre Austrália e Egito e quanto custam.
Quando começa a partida entre Austrália e Egito?
Como comprar ingressos para o jogo Austrália x Egito na Copa do Mundo
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para o jogo Austrália x Egito na Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem ser ainda mais altos do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final (locais com alta demanda)
US$ 225 – US$ 540
US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)
28 de junho a 3 de julho
Rodada dos 32 (locais padrão)
US$ 225 – US$ 540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 de julho – 7 de julho
Oitavas de final
US$ 240 – US$ 640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 de julho – 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
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