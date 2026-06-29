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Como conseguir ingressos para o jogo Alemanha x Paraguai: preços da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, vendas de última hora e muito mais

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A Alemanha enfrenta o Paraguai na próxima partida da Copa do Mundo. Veja aqui como garantir seus ingressos

Um confronto intercontinental está por vir nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, quando a Alemanha, gigante europeia, enfrentará de igual para igual a tenaz seleção do Paraguai.

Embora a Alemanha entre em campo como clara favorita, a habilidade do Paraguai em frustrar adversários de elite significa que os jogadores de Julian Nagelsmann não podem se dar ao luxo de ser complacentes.

Quando começa a partida entre Alemanha e Paraguai na Copa do Mundo?

Como comprar ingressos para o jogo Alemanha x Paraguai na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Alemanha x Paraguai na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 de julho – 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Alemanha x Paraguai na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de Alemanha x Paraguai

ALE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/5
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

PAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Alemanha x Paraguai: histórico recente de confrontos diretos

ALE

Outros

PAR

1

1

Empate

0

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Classificação de Alemanha x Paraguai

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