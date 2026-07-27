Como conseguir ingressos para o Community Shield 2026: ingressos para Arsenal x Man City, preços de última hora em Cardiff e muito mais

A rivalidade entre o Arsenal e o Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League se enfrentam mais uma vez no dia 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga e da FA Cup da última temporada têm como objetivo a conquista do Community Shield, e você pode estar lá para testemunhar esse confronto épico.

Com The Weeknd se apresentando para seu público apaixonado por música no Estádio de Wembley entre os dias 14 e 19 de agosto, isso significa que o Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.

O Arsenal e o Manchester City se enfrentaram pela última vez pelo Community Shield em 2023. Perdendo já nos acréscimos, o Arsenal conseguiu um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. Os Gunners converteram todas as suas quatro cobranças de pênalti (enquanto o City perdeu duas das suas) e conquistaram o troféu.



Deixe que o GOAL te ajude a entender todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Community Shield, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Supercopa da Inglaterra - Final Principality Stadium

Como comprar ingressos para o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City

Os ingressos para o FA Community Shield de 2026 puderam ser adquiridos pelos sócios dos clubes diretamente nos portais oficiais de venda de ingressos do Arsenal e do Manchester City. Para quem não é sócio, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como oStubHub.

Tanto o Arsenal quanto o Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada um para o confronto no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em várias fases, dependendo do nível de associação, por meio dos sites dos próprios clubes. A partir de 16 de julho para os torcedores do Manchester City e a partir de 20 de julho para os torcedores do Arsenal.

Quanto custam os ingressos para o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Os ingressos oficiais com valor nominal para o FA Community Shield de 2026 variaram de £ 30 a £ 75 para adultos, com a divisão a seguir:

Premium: 75 libras

Categoria 1: £55

Categoria 2: £45

Categoria 3: £35

Categoria 4: £30

Cadeira de rodas / Acessibilidade: £30

Observação: também havia descontos disponíveis para maiores de 65 anos e menores de 16 anos

Fique de olho nos portais de venda de ingressos dos clubes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também em sites de revenda, como oStubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?

Millennium Stadium (Cardiff)

O Millennium Stadium (conhecido desde 2016 como Principality Stadium por motivos de patrocínio) é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff e com capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a sede da seleção nacional galesa de rúgbi, também já sediou partidas internacionais da seleção nacional de futebol.

O estádio, que foi inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rúgbi de 1999, sediou sua primeira partida internacional de rúgbi em junho de 1999, quando o País de Gales derrotou a África do Sul em um amistoso de verão. O estádio de Cardiff também assumiu as responsabilidades relacionadas ao futebol enquanto o Estádio de Wembley passava por reformas na virada do milênio, sediando finais da FA Cup, da Copa da Liga e dos playoffs da Liga Inglesa, além de partidas do Community Shield.

Durante o período anterior de seis anos em que o Millennium Stadium sediou o Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes (1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004) e ficando em segundo lugar duas vezes. Embora esta seja a primeira participação do Manchester City no Community Shield no estádio de Cardiff, o time já disputou lá uma partida das eliminatórias da Copa da UEFA contra o time galês Total Network Solutions (TNS) em 2003, vencendo por 2 a 0.

Quem são os vencedores recentes do Community Shield?

Ano Vencedores Vice-campeões Placar 2025 Crystal Palace Liverpool 3 a 2 (pênaltis) 2024 Manchester City Manchester United 7 a 6 (pênaltis) 2023 Arsenal Manchester City 4 a 1 (pênaltis) 2022 Liverpool Manchester City 3 a 1 2021 Leicester City Manchester City 1 a 0 2020 Arsenal Liverpool 5 a 4 (pênaltis) 2019 Manchester City Liverpool 5 a 4 (pênaltis) 2018 Manchester City Chelsea 2 a 0 2017 Arsenal Chelsea 4 a 1 (pênaltis) 2016 Manchester United Leicester City 2 a 1

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