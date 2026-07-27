Como conseguir ingressos para o Community Shield 2026: ingressos para Arsenal x Man City, preços de última hora em Cardiff e muito mais

A rivalidade entre o Arsenal e o Manchester City se intensificou recentemente, e os dois gigantes da Premier League se enfrentam mais uma vez no dia 16 de agosto, em Cardiff. Os campeões da liga e da FA Cup da última temporada têm como objetivo a conquista do Community Shield, e você pode estar lá para testemunhar esse confronto épico.
Com The Weeknd se apresentando para seu público apaixonado por música no Estádio de Wembley entre os dias 14 e 19 de agosto, isso significa que o Community Shield volta ao Millennium Stadium pela primeira vez desde 2006.
O Arsenal e o Manchester City se enfrentaram pela última vez pelo Community Shield em 2023. Perdendo já nos acréscimos, o Arsenal conseguiu um empate dramático com Leandro Trossard aos 101 minutos. Os Gunners converteram todas as suas quatro cobranças de pênalti (enquanto o City perdeu duas das suas) e conquistaram o troféu.
Deixe que o GOAL te ajude a entender todas as informações essenciais sobre os ingressos para o Community Shield, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Como comprar ingressos para o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City
Os ingressos para o FA Community Shield de 2026 puderam ser adquiridos pelos sócios dos clubes diretamente nos portais oficiais de venda de ingressos do Arsenal e do Manchester City. Para quem não é sócio, os lugares puderam ser obtidos por meio de parceiros oficiais de hospitalidade e plataformas verificadas de revenda, como oStubHub.
Tanto o Arsenal quanto o Manchester City receberam cerca de 26.000 lugares cada um para o confronto no Millennium Stadium, e os ingressos foram colocados à venda em várias fases, dependendo do nível de associação, por meio dos sites dos próprios clubes. A partir de 16 de julho para os torcedores do Manchester City e a partir de 20 de julho para os torcedores do Arsenal.
Quanto custam os ingressos para o Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Os ingressos oficiais com valor nominal para o FA Community Shield de 2026 variaram de £ 30 a £ 75 para adultos, com a divisão a seguir:
- Premium: 75 libras
- Categoria 1: £55
- Categoria 2: £45
- Categoria 3: £35
- Categoria 4: £30
- Cadeira de rodas / Acessibilidade: £30
Observação: também havia descontos disponíveis para maiores de 65 anos e menores de 16 anos
Fique de olho nos portais de venda de ingressos dos clubes quando a data se aproximar, para obter informações adicionais, e também em sites de revenda, como oStubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Onde será disputada a Community Shield 2026: Arsenal x Manchester City?
Millennium Stadium (Cardiff)
O Millennium Stadium (conhecido desde 2016 como Principality Stadium por motivos de patrocínio) é o estádio nacional do País de Gales, localizado em Cardiff e com capacidade para mais de 73.000 pessoas. Além de ser a sede da seleção nacional galesa de rúgbi, também já sediou partidas internacionais da seleção nacional de futebol.
O estádio, que foi inicialmente construído para a Copa do Mundo de Rúgbi de 1999, sediou sua primeira partida internacional de rúgbi em junho de 1999, quando o País de Gales derrotou a África do Sul em um amistoso de verão. O estádio de Cardiff também assumiu as responsabilidades relacionadas ao futebol enquanto o Estádio de Wembley passava por reformas na virada do milênio, sediando finais da FA Cup, da Copa da Liga e dos playoffs da Liga Inglesa, além de partidas do Community Shield.
Durante o período anterior de seis anos em que o Millennium Stadium sediou o Community Shield, entre 2001 e 2006, o Arsenal participou em quatro ocasiões, vencendo duas vezes (1 a 0 contra o Liverpool em 2002 e 3 a 1 contra o Manchester United em 2004) e ficando em segundo lugar duas vezes. Embora esta seja a primeira participação do Manchester City no Community Shield no estádio de Cardiff, o time já disputou lá uma partida das eliminatórias da Copa da UEFA contra o time galês Total Network Solutions (TNS) em 2003, vencendo por 2 a 0.
Quem são os vencedores recentes do Community Shield?
Ano
Vencedores
Vice-campeões
Placar
2025
Crystal Palace
Liverpool
3 a 2 (pênaltis)
2024
Manchester City
Manchester United
7 a 6 (pênaltis)
2023
Arsenal
Manchester City
4 a 1 (pênaltis)
2022
Liverpool
Manchester City
3 a 1
2021
Leicester City
Manchester City
1 a 0
2020
Arsenal
Liverpool
5 a 4 (pênaltis)
2019
Manchester City
Liverpool
5 a 4 (pênaltis)
2018
Manchester City
Chelsea
2 a 0
2017
Arsenal
Chelsea
4 a 1 (pênaltis)
2016
Manchester United
Leicester City
2 a 1
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Técnico
- M. Arteta