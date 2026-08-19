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Premier League
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Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets

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Como conseguir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Nottingham Forest
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Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a estreia do Nottingham Forest na Premier League

O Nottingham Forest começou sua campanha na Premier League com vitória na temporada passada e vai buscar outro início positivo desta vez, sob o comando do ex-treinador do Palace, Oliver Glasner. A equipe enfrenta o Leeds United no City Ground no sábado, 22 de agosto.

O Forest viveu uma montanha-russa de emoções na temporada passada. Apesar de ter trocado de técnico em nada menos que quatro ocasiões e lutado para permanecer na Premier League, a equipe teve uma campanha europeia memorável e encontrou estabilidade sob o comando de Vítor Pereira, perdendo apenas um de seus últimos 10 jogos da Premier League.

Os torcedores que quiserem comprar ingressos para a estreia no City Ground podem esperar um confronto animado, já que os dois jogos entre Forest e Leeds na temporada passada terminaram em 3 a 1 a favor dos mandantes. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Nottingham Forest e Leeds United?

O Nottingham Forest recebe o Leeds United no City Ground, em Nottingham, com início marcado para 15h (BST) no sábado, 22 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, o torcedor também pode comprar em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para a torcida visitante são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

NFO

NFO - Sequência

SCP
D4-1
UDI
D1-0
BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LEE

LEE - Sequência

SUN
V1-0
LIV
V2-4
RBL
V2-0
MUN
D1-1
FCA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Nottingham ForestEmpateLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Amistosos de clubes
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Leeds

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
26M. Sels31N. Milenkovic5Murillo2O. Diomande14D. Ndoye3N. Williams34O. Aina21X. Schlager6I. Sangare10M. Gibbs-White19I. Jesus1J. Trafford15J. Bijol6J. Rodon5T. Muharemovic4E. Ampadu24J. Justin2J. Bogle18A. Stach11B. Aaronson9D. Calvert-Lewin17H. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Time titular

Leeds

Técnico

  • O. Glasner
  • D. Farke

Tabela

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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