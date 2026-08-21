Os torcedores do Nottingham Forest esperam que as caras contratações de verão, Ousmane Diomande e Liam Delap, já estejam adaptadas e em grande forma quando o Coventry City chegar ao City Ground para o confronto da Premier League no sábado, 19 de setembro.

O Forest venceu de forma impressionante os recém-promovidos Leeds United (3 a 1) e Burnley (4 a 1) na temporada passada, e estará confiante de que também pode causar muitos problemas ao Coventry City, que está de volta à elite pela primeira vez em 25 anos.

Quando as equipes se enfrentaram pela última vez na Championship, há cinco temporadas, o Forest levou a melhor no City Ground, com Brennan Johnson e James Garner marcando um gol em cada tempo para os donos da casa.

O Forest pode superar mais uma vez seus rivais de Midlands? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Nottingham Forest e Coventry City?

Nottingham Forest x Coventry City acontece no City Ground (Nottingham), no sábado, 19 de setembro, com início previsto para 17h30 BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para as categorias adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou clássicos entram na categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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