Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoNottingham Forest
City Ground, Nottingham
team-logoCoventry
Book Nottingham Forest vs Coventry City Tickets

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Nottingham Forest x Coventry City: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

SHOPPING
Tickets
Premier League
Nottingham Forest
Coventry

Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Nottingham Forest e Coventry City, incluindo informações sobre o jogo

Os torcedores do Nottingham Forest esperam que as caras contratações de verão, Ousmane Diomande e Liam Delap, já estejam adaptadas e em grande forma quando o Coventry City chegar ao City Ground para o confronto da Premier League no sábado, 19 de setembro.

O Forest venceu de forma impressionante os recém-promovidos Leeds United (3 a 1) e Burnley (4 a 1) na temporada passada, e estará confiante de que também pode causar muitos problemas ao Coventry City, que está de volta à elite pela primeira vez em 25 anos.

Quando as equipes se enfrentaram pela última vez na Championship, há cinco temporadas, o Forest levou a melhor no City Ground, com Brennan Johnson e James Garner marcando um gol em cada tempo para os donos da casa.

O Forest pode superar mais uma vez seus rivais de Midlands? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Nottingham Forest e Coventry City?

Nottingham Forest x Coventry City acontece no City Ground (Nottingham), no sábado, 19 de setembro, com início previsto para 17h30 BST.

crest
Premier League - Rodada 5
City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para as categorias adulto, júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top-6 ou clássicos entram na categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

NFO

NFO - Sequência

BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
COV

COV - Sequência

NOR
E0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
ARS
D3-0
PLY
V2-4
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Nottingham ForestEmpateCoventry
3
0
2
Amistosos de clubes
Coventry badge
Coventry
COV
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
0
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
FJ
Championship
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Nottingham Forest x Coventry

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Coventry crest
Coventry
COV
Coventry crest
Coventry
COV

Técnico

  • O. Glasner

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google