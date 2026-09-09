A Noruega recebe o atual campeão da Liga das Nações, Portugal, no Ullevaal Stadion, em Oslo, no domingo, 27 de setembro, antes de os dois times voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Estádio do Dragão, no Porto, na semana seguinte. As duas partidas fazem parte da agenda competitiva do Grupo A4 da Liga A, que também inclui Dinamarca e País de Gales.

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Quando será o pontapé inicial de Noruega x Portugal pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Noruega x Portugal acontece no Ullevaal Stadion, em Oslo, no domingo, 27 de setembro, com o horário oficial de início ainda a ser confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x Portugal?

Os ingressos para o jogo em Oslo são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer carga restante ir para venda geral. Os canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) são o equivalente como primeiro destino para o jogo de volta no Porto.

StubHub é o caminho certo se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de ida no Ullevaal Stadion, em Oslo, assim como anúncios para o jogo de volta no Estádio do Dragão, no Porto.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto de cada dia de jogo

Transferências garantidas – toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida

Ingressos para visitantes – as cargas no Porto para torcedores da Noruega que viajarão são administradas pelos canais da FPF e podem ser limitadas

Mercado secundário – a StubHub é o caminho certo se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Com a Noruega de Haaland despertando grande interesse e o status de Portugal como atual campeão, é recomendável reservar cedo para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Noruega x Portugal?

Os preços oficiais para o jogo em Oslo são definidos pelos canais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com toda a faixa, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a carga. Os preços oficiais da FPF se aplicam ao jogo de volta no Porto da mesma forma.

StubHub é o caminho certo se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, e aqui vai um guia aproximado do que esperar por lá:

Assentos mais baratos (Oslo): a partir de cerca de € 40 a € 55, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Ullevaal Stadion

Assentos de faixa intermediária (Oslo): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, com preço consideravelmente mais alto

Jogo de volta no Porto: os preços estão em tendência de alta devido ao status de Portugal como atual campeão, com a demanda de revenda devendo crescer à medida que a partida se aproxima

Como em qualquer jogo envolvendo o atual campeão, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Noruega x Portugal pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Noruega e Portugal

A Noruega chega para esta partida com uma campanha de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando oito gols e sofrendo nove nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu dois jogos seguidos, batendo o Brasil por 2 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, e antes, no torneio, estreou com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal.

Os últimos cinco jogos de Portugal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota, com nove gols marcados e três sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu a Croácia por 2 a 1 e goleou o Uzbequistão por 5 a 0, com empates contra Colômbia e RD Congo completando a sequência de cinco jogos.

Noruega x Portugal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as duas seleções aconteceu em um amistoso em maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0. Ao longo dos quatro jogos registrados, Portugal venceu três vezes e a Noruega uma, com a única vitória norueguesa acontecendo em casa, em uma eliminatória para a Eurocopa de 2010, por 1 a 0. Portugal venceu o jogo de volta das eliminatórias por 1 a 0, em Lisboa, no ano seguinte.

Classificação de Noruega x Portugal

No Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Noruega está atualmente em segundo lugar e Portugal em terceiro.