A Noruega recebe a atual campeã da Nations League, Portugal, no Ullevaal Stadion, em Oslo, no domingo, 27 de setembro, antes de as duas seleções voltarem a se enfrentar no jogo de volta, no Estadio do Dragao, no Porto, na semana seguinte. As duas partidas fazem parte de uma agenda competitiva do Grupo A4 da Liga A, que também inclui Dinamarca e País de Gales.

A Noruega chega confiante após uma forte campanha na Copa do Mundo, com Erling Haaland liderando o ataque de uma equipe ansiosa para se testar contra a campeã europeia. Portugal, por sua vez, entra neste confronto como atual campeão tanto da Nations League quanto da Europa, o que dá um peso significativo aos dois jogos.

GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como garantir agora mesmo seus ingressos para Noruega x Portugal, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando é o pontapé inicial de Noruega x Portugal pela Liga A da UEFA Nations League?

Noruega x Portugal acontece no Ullevaal Stadium, em Oslo, com o horário oficial de início ainda a ser confirmado pela sua emissora regional.

Liga das Nações A - Rodada 2 27 de set. de 2026 - 14:45 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x Portugal?

Os ingressos para o jogo em Oslo são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com prioridade normalmente dada aos membros antes de qualquer lote restante ser colocado à venda para o público geral. Os canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) são o equivalente como primeiro destino para o jogo de volta no Porto.

Alguns pontos importantes para saber sobre a compra de ingressos para este confronto:

Venda geral oficial – abre depois que as janelas de prioridade para membros se encerram, normalmente mais perto da data de cada partida

Transferências garantidas – toda compra no StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia do jogo

Ingressos para visitantes – as cotas no Porto para torcedores da Noruega em viagem são administradas pelos canais da FPF e podem ser limitadas

Mercado secundário – o StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados

Com a Noruega de Haaland despertando grande interesse e o status de Portugal como atual campeão, a recomendação é reservar com antecedência para os dois jogos.

Quanto custam os ingressos para Noruega x Portugal?

O preço oficial para o jogo em Oslo é definido pelos canais de venda da Federação Norueguesa de Futebol, com toda a gama, de assentos padrão a premium, disponível pelo valor de face enquanto durar a disponibilidade. O preço oficial da FPF vale para o jogo de volta no Porto da mesma forma.

Assentos mais baratos (Oslo): a partir de cerca de € 40 a € 55, normalmente nos anéis superiores atrás dos gols no Ullevaal Stadion

Assentos intermediários (Oslo): lugares centrais ao longo da linha do meio-campo, por um preço visivelmente mais alto

Jogo de volta no Porto: os preços estão em tendência de alta devido ao status de Portugal como atual campeão, com a expectativa de que a demanda de revenda aumente à medida que a partida se aproxima

StubHub é o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados. A plataforma lista uma ampla variedade de opções de assentos para o jogo de ida no Ullevaal Stadion, em Oslo, bem como anúncios para o jogo de volta no Estadio do Dragao, no Porto.

Como em qualquer partida envolvendo o atual campeão, os preços podem mudar rapidamente, então garantir seu lugar mais cedo em vez de mais tarde costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.

Noruega x Portugal pela Liga A da UEFA Nations League: tudo o que você precisa saber

Forma de Noruega e Portugal

A Noruega chega para esta partida com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e nove sofridos nesse período. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a seleção vinha de duas vitórias seguidas, ao bater o Brasil por 2 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, antes de perder por 4 a 1 para a França e estrear com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal.

Os últimos cinco jogos de Portugal renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota, com nove gols marcados e três sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, Portugal venceu a Croácia por 2 a 1 e o Uzbequistão por 5 a 0, além de empatar em 0 a 0 com a Colômbia e em 1 a 1 com a RD Congo.

Noruega x Portugal: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em um amistoso em maio de 2016, quando Portugal venceu por 3 a 0. Nos quatro jogos registrados, Portugal venceu três vezes e a Noruega uma. A única vitória da Noruega veio em uma eliminatória da Eurocopa de 2010, quando venceu por 1 a 0 em casa, enquanto Portugal venceu o jogo de volta da eliminatória por 1 a 0 em Lisboa no ano seguinte.



