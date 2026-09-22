Como conseguir ingressos para Noruega x País de Gales: preços da Liga das Nações da Uefa A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da Uefa continua com a Noruega recebendo o País de Gales no Ullevaal Stadion, em Oslo. As duas seleções europeias chegam para este confronto determinadas a somar pontos cruciais para reforçar suas posições no grupo.

GOAL traz todas as informações oficiais da partida, detalhes sobre os preços dos ingressos e o passo a passo de como reservar seu lugar.

Quando é o pontapé inicial de Noruega x País de Gales pela Liga das Nações A da Uefa?

Noruega x País de Gales será disputado no Ullevaal Stadium, em Oslo, com o horário exato do pontapé inicial ainda a ser confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos oficiais avulsos para a partida são distribuídos principalmente pelo parceiro oficial de bilheteria da Federação Norueguesa de Futebol, a Ticketmaster Norway, que gerencia as vendas primárias ao público geral para os jogos em casa em Oslo. Os torcedores devem se registrar no portal e comprar com antecedência assim que as cotas gerais forem liberadas.

Se as vendas primárias se esgotarem ou os lugares padrão não estiverem mais disponíveis na plataforma oficial, plataformas de mercado secundário como a StubHub são o caminho a seguir se os anúncios no site oficial estiverem esgotados.

Quanto custam os ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos avulsos padrão no portal oficial começam em aproximadamente € 40 a € 50 para assentos de admissão geral atrás dos gols no Ullevaal Stadion.

No mercado secundário, como a StubHub, os preços de entrada começam em cerca de € 161 nas plataformas secundárias quando as cotas primárias padrão se esgotam.

Noruega x País de Gales pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Noruega e País de Gales

A Noruega chega para este confronto com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, marcando oito gols e sofrendo nove. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a equipe havia vencido dois jogos seguidos no mata-mata, superando o Brasil por 2 a 1 e a Costa do Marfim por 2 a 1, depois de uma pesada derrota por 4 a 1 para a França na fase de grupos. A Noruega abriu essa sequência de cinco partidas com uma vitória por 3 a 2 sobre Senegal.

O País de Gales somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, marcando 11 gols e sofrendo oito. A partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em amistoso, em junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte, e perdeu no placar agregado para a Bósnia e Herzegovina nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A única vitória no período veio contra a Macedônia do Norte, por 7 a 1, em novembro de 2025.

Noruega x País de Gales: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2011, quando o País de Gales venceu por 4 a 1 no Cardiff City Stadium, em amistoso. Olhando para os últimos cinco confrontos registrados, o País de Gales venceu duas vezes, a Noruega uma, e duas partidas terminaram empatadas. O retrospecto do confronto é bastante equilibrado, e a Noruega não vence o País de Gales em nenhum dos últimos quatro encontros.



