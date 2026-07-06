A Copa do Mundo de 2026 atingiu seu auge, com um confronto monumental nas quartas de final oficialmente marcado para a Flórida: Noruega x Inglaterra.

A Noruega está aproveitando ao máximo seu retorno aos palcos da Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. Os vikings surpreenderam o Brasil, pentacampeão mundial, no MetLife Stadium, garantindo sua vaga nas quartas de final.

A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, sobreviveu a um jogo dramático e cheio de emoção, com cinco gols, no Azteca, para vencer o co-anfitrião México por 3 a 2.

Quando começa a partida entre Noruega e Inglaterra?

Este grande confronto das quartas de final acontecerá no Hard Rock Stadium / Miami Stadium, na Flórida.

Copa do Mundo - Fase Final Miami Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho recente de Noruega x Inglaterra

Noruega x Inglaterra: histórico recente de confrontos diretos

NOR Outros ING 0 0 Empate 2 Vitórias Inglaterra 1 - 0 Noruega

Noruega 0 - 1 Inglaterra 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/2 Ambos os times marcam 0/2

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