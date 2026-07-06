A Copa do Mundo de 2026 atingiu seu auge, com um confronto monumental nas quartas de final oficialmente marcado para a Flórida: Noruega x Inglaterra.
A Noruega está aproveitando ao máximo seu retorno aos palcos da Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. Os vikings surpreenderam o Brasil, pentacampeão mundial, no MetLife Stadium, garantindo sua vaga nas quartas de final.
A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, sobreviveu a um jogo dramático e cheio de emoção, com cinco gols, no Azteca, para vencer o co-anfitrião México por 3 a 2.
Quando começa a partida entre Noruega e Inglaterra?
Este grande confronto das quartas de final acontecerá no Hard Rock Stadium / Miami Stadium, na Flórida.
Como comprar ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?
Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:
- A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.
Quanto custam os ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.
Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.
Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:
Datas
Fase / Categoria
Faixa de preço oficial
Faixa estimada no mercado secundário
9 a 11 de julho
Quartas de final
US$ 450 – US$ 1.775
US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)
14 de julho – 15 de julho
Semifinais
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julho
Disputa pelo terceiro lugar
US$ 250 – US$ 800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julho
Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)
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