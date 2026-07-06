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Como conseguir ingressos para Noruega x Inglaterra: preços da Copa do Mundo de Miami, informações sobre a partida das quartas de final, promoções de última hora e muito mais

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H. Kane

A Noruega enfrenta a Inglaterra em uma partida das quartas de final da Copa do Mundo, em Miami. Veja aqui como garantir seus ingressos

A Copa do Mundo de 2026 atingiu seu auge, com um confronto monumental nas quartas de final oficialmente marcado para a Flórida: Noruega x Inglaterra.

A Noruega está aproveitando ao máximo seu retorno aos palcos da Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. Os vikings surpreenderam o Brasil, pentacampeão mundial, no MetLife Stadium, garantindo sua vaga nas quartas de final.

A Inglaterra, comandada por Thomas Tuchel, sobreviveu a um jogo dramático e cheio de emoção, com cinco gols, no Azteca, para vencer o co-anfitrião México por 3 a 2.

Quando começa a partida entre Noruega e Inglaterra?

Este grande confronto das quartas de final acontecerá no Hard Rock Stadium / Miami Stadium, na Flórida.

Como comprar ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Noruega x Inglaterra na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho recente de Noruega x Inglaterra

NOR

NOR - Sequência

IRQ
V1-4
SEN
V3-2
FRA
D1-4
CDM
V1-2
BRA
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ING

ING - Sequência

CRO
V4-2
GAN
E0-0
PAN
V0-2
COD
V2-1
MÉX
V2-3
Gol marcado (sofrido)
11/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Noruega x Inglaterra: histórico recente de confrontos diretos

NOR

Outros

ING

0

0

Empate

2

Vitórias

0

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
0/2
Ambos os times marcam
0/2

Noruega x Inglaterra: Notícias das equipes

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