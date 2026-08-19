Como conseguir ingressos para Newcastle United x Liverpool: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Newcastle x Liverpool é sempre um dos confrontos mais aguardados de qualquer temporada da Premier League e, felizmente para os torcedores dos dois clubes envolvidos, assim como para os neutros, as equipes estão programadas para se enfrentar em St James' no domingo, 23 de agosto, durante a rodada de abertura. Não perca a chance de garantir seu lugar hoje.

Para aumentar ainda mais a expectativa, Newcastle e Liverpool têm novos técnicos no comando, após a recente e surpreendente saída de Eddie Howe e a demissão de Arne Slot em maio.

No elenco, ambos perderam jogadores conhecidos como Mo Salah e Anthony Gordon, com uma série de jovens reforços contratados, incluindo Bazoumana Touré (Newcastle) e Jérémy Jacquet (Liverpool).

Com os dois lados ansiosos para começar a nova campanha de forma positiva, este promete ser mais um confronto memorável. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Newcastle United x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Newcastle United e Liverpool?

Newcastle United x Liverpool está marcado para começar às 16h30 BST no domingo, 23 de agosto, no St James' Park, em Newcastle.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 11:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde bilhetes avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, sócios que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de filiação.

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