Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoNewcastle
St James' Park
team-logoHull
Book Newcastle United vs Hull City Tickets

Com o apoio de

Como conseguir ingressos para Newcastle United x Hull City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

SHOPPING
Tickets
Premier League
Newcastle
Hull

Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Newcastle United e Hull City, incluindo informações sobre o jogo

Ainda não foi à catedral do futebol que é o St James' Park nesta temporada? Você terá a oportunidade perfeita muito em breve, já que o Newcastle United recebe o Hull City em um confronto da Premier League no sábado, 19 de setembro. Garanta seus ingressos hoje mesmo.

Os torcedores do Newcastle já viram alguns jogos eletrizantes no St James' Park, e a nova temporada está apenas começando. O time abriu com um épico empate por 2 a 2 contra o Liverpool na liga e depois venceu o West Brom por 3 a 2 na Carabao Cup, mandando para casa felizes os torcedores vestidos de preto e branco.

Na temporada passada, o Newcastle conquistou vitórias em casa por 2 a 1 e 4 a 3 sobre os promovidos Burnley e Leeds, respectivamente. Matthias Jaissle, que assumiu o comando técnico no verão, espera que o Newcastle consiga manter essa forma vencedora contra o novato da Premier League, o Hull City.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Newcastle United x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Newcastle United e Hull City?

Newcastle United x Hull City acontece no St James' Park (Newcastle) no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

crest
Premier League - Rodada 5
St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

Forma

NEW

NEW - Sequência

EVE
D3-1
B04
D1-2
STR
D1-1
LIV
E2-2
WBA
V3-2
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
HUL

HUL - Sequência

KAS
E1-1
SGE
D2-0
NCE
E0-0
MUN
V2-0
STK
V1-1
Gol marcado (sofrido)
4/4
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

NewcastleEmpateHull
2
2
1
Amistosos de clubes
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Amistosos de clubes
Hull badge
Hull
HUL
2
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
FJ
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
1
Newcastle badge
Newcastle
NEW
1
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Newcastle badge
Newcastle
NEW
3
FJ
Premier League
Newcastle badge
Newcastle
NEW
2
Hull badge
Hull
HUL
2
FJ
10Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Newcastle x Hull

Newcastle crest
Newcastle
NEW
Formação
Hull crest
Hull
HUL
Hull crest
Hull
HUL

Técnico

  • M. Jaissle

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google