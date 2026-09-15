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O que é o Derby della Madonnina: AC Milan x Inter de Milão?

O Derby della Madonnina é a feroz rivalidade futebolística entre clubes da mesma cidade entre AC Milan e FC Internazionale Milano, batizada em referência à estátua dourada da Madonnina no topo do Duomo di Milano.

Como um dos confrontos mais celebrados do esporte mundial, ele coloca frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos da Europa dentro do exato mesmo estádio.

As duas equipes dividem o icônico San Siro, oficialmente chamado de Stadio Giuseppe Meazza, um estádio com capacidade para 75.000 pessoas que muda de identidade conforme quem tem o status oficial de mandante.

Nos dias de derby, os ultras mais fanáticos do AC Milan ocupam a Curva Sud, enquanto os torcedores da Inter comandam a Curva Nord, enchendo a arena com grandes coreografias, exibições de tifosi, e sinalizadores.

Quando será o pontapé inicial de AC Milan x Inter pela Serie A?

AC Milan x Inter começa no San Siro, em Milano.

Campeonato Italiano - Rodada 10 31 de out. de 2026 - 15:45 San Siro

AC Milan x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de AC Milan e Inter

O Milan somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 em casa contra a Lazio, pela Serie A, após um empate anterior por 1 a 1 contra a Juventus. Antes dessas igualdades, o Milan venceu dois jogos seguidos de liga contra Venezia, por 2 a 0, e Torino, por 2 a 1 fora de casa. Ao longo dessas cinco partidas, o Milan marcou 10 gols e sofreu cinco, com sua única derrota acontecendo contra o Manchester United em um amistoso de pré-temporada.

A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, partida que venceu depois de estar perdendo por 2 a 0. Também bateu Cagliari, por 1 a 0, e Monza, por 4 a 1, na liga. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Liga dos Campeões em 8 de setembro. A Inter marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

AC Milan x Inter: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 0 para o Milan no San Siro, pela Serie A, em 8 de março de 2026. Antes disso, a Inter venceu o Milan por 1 a 0 no San Siro em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, que incluem dois confrontos da Coppa Italia e um amistoso de pré-temporada, o Milan venceu dois, a Inter venceu um, e duas partidas terminaram empatadas.