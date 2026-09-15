Garanta ingressos para o Derby della Madonnina: AC Milan x Inter de Milão:
🎟️ AC Milan x Inter de MilãoIngressos: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos do AC Milan: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos da Inter de Milão: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos da Serie A: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos abaixo de € 300: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para a área da família: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o setor de torcida visitante: COMPRE INGRESSOS
🎟️ Ingressos para o estádio San Siro: COMPRE INGRESSOS
O que é o Derby della Madonnina: AC Milan x Inter de Milão?
O Derby della Madonnina é a feroz rivalidade futebolística entre clubes da mesma cidade entre AC Milan e FC Internazionale Milano, batizada em referência à estátua dourada da Madonnina no topo do Duomo di Milano.
Como um dos confrontos mais celebrados do esporte mundial, ele coloca frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos da Europa dentro do exato mesmo estádio.
As duas equipes dividem o icônico San Siro, oficialmente chamado de Stadio Giuseppe Meazza, um estádio com capacidade para 75.000 pessoas que muda de identidade conforme quem tem o status oficial de mandante.
Nos dias de derby, os ultras mais fanáticos do AC Milan ocupam a Curva Sud, enquanto os torcedores da Inter comandam a Curva Nord, enchendo a arena com grandes coreografias, exibições de tifosi, e sinalizadores.
Quando será o pontapé inicial de AC Milan x Inter pela Serie A?
AC Milan x Inter começa no San Siro, em Milano.
AC Milan x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber
Momento de AC Milan e Inter
O Milan somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 em casa contra a Lazio, pela Serie A, após um empate anterior por 1 a 1 contra a Juventus. Antes dessas igualdades, o Milan venceu dois jogos seguidos de liga contra Venezia, por 2 a 0, e Torino, por 2 a 1 fora de casa. Ao longo dessas cinco partidas, o Milan marcou 10 gols e sofreu cinco, com sua única derrota acontecendo contra o Manchester United em um amistoso de pré-temporada.
A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, partida que venceu depois de estar perdendo por 2 a 0. Também bateu Cagliari, por 1 a 0, e Monza, por 4 a 1, na liga. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Liga dos Campeões em 8 de setembro. A Inter marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.
AC Milan x Inter: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 0 para o Milan no San Siro, pela Serie A, em 8 de março de 2026. Antes disso, a Inter venceu o Milan por 1 a 0 no San Siro em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, que incluem dois confrontos da Coppa Italia e um amistoso de pré-temporada, o Milan venceu dois, a Inter venceu um, e duas partidas terminaram empatadas.
Confrontos
Classificação de AC Milan e Inter
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
V
V
V
V
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
V
V
V
E
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
E
V
V
V
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
V
V
D
V
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
E
E
V
V
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
E
V
V
D
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
D
E
V
V
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
V
E
V
D
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
V
D
D
V
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
D
D
V
V
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
V
D
D
V
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
D
D
V
E
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
D
V
D
D
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
V
D
D
D
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
D
E
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
D
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
D
E
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
E
D
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
D
D
D
D