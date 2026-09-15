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Como conseguir ingressos para Milan x Inter de Milão: preços do Derby della Madonnina, informações sobre a partida e mais

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Milan enfrenta a Inter na Serie A. Veja como garantir seus ingressos

Garanta ingressos para o Derby della Madonnina: AC Milan x Inter de Milão:

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O que é o Derby della Madonnina: AC Milan x Inter de Milão?

O Derby della Madonnina é a feroz rivalidade futebolística entre clubes da mesma cidade entre AC Milan e FC Internazionale Milano, batizada em referência à estátua dourada da Madonnina no topo do Duomo di Milano.

Como um dos confrontos mais celebrados do esporte mundial, ele coloca frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos da Europa dentro do exato mesmo estádio.

As duas equipes dividem o icônico San Siro, oficialmente chamado de Stadio Giuseppe Meazza, um estádio com capacidade para 75.000 pessoas que muda de identidade conforme quem tem o status oficial de mandante.

Nos dias de derby, os ultras mais fanáticos do AC Milan ocupam a Curva Sud, enquanto os torcedores da Inter comandam a Curva Nord, enchendo a arena com grandes coreografias, exibições de tifosi, e sinalizadores.

Quando será o pontapé inicial de AC Milan x Inter pela Serie A?

AC Milan x Inter começa no San Siro, em Milano.

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Campeonato Italiano - Rodada 10
San Siro

AC Milan x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de AC Milan e Inter

O Milan somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 em casa contra a Lazio, pela Serie A, após um empate anterior por 1 a 1 contra a Juventus. Antes dessas igualdades, o Milan venceu dois jogos seguidos de liga contra Venezia, por 2 a 0, e Torino, por 2 a 1 fora de casa. Ao longo dessas cinco partidas, o Milan marcou 10 gols e sofreu cinco, com sua única derrota acontecendo contra o Manchester United em um amistoso de pré-temporada.

A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, partida que venceu depois de estar perdendo por 2 a 0. Também bateu Cagliari, por 1 a 0, e Monza, por 4 a 1, na liga. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Liga dos Campeões em 8 de setembro. A Inter marcou 11 gols e sofreu seis nesses cinco compromissos.

MIL

MIL - Sequência

MUN
V2-4
TOR
V1-2
VEN
V2-0
JUV
E1-1
LAZ
E2-2
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
INT

INT - Sequência

MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
UDI
V5-3
Gol marcado (sofrido)
14/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

AC Milan x Inter: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 1 a 0 para o Milan no San Siro, pela Serie A, em 8 de março de 2026. Antes disso, a Inter venceu o Milan por 1 a 0 no San Siro em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados, que incluem dois confrontos da Coppa Italia e um amistoso de pré-temporada, o Milan venceu dois, a Inter venceu um, e duas partidas terminaram empatadas.

Confrontos

MilanEmpateInter de Milão
3
2
0
Amistosos de clubes
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Copa da Itália
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
7Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de AC Milan e Inter

#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
4400121+1112
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
4400136+712
V
V
V
V
3
ComoComoCOM
431094+510
V
V
V
E
4
LazioLazioLAZ
431063+310
E
V
V
V
5
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
D
V
6
MilanMilanMIL
422074+38
E
E
V
V
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
E
V
V
D
8
JuventusJuventusJUV
421164+27
D
E
V
V
9
SassuoloSassuoloSAS
421187+17
V
E
V
D
10
NapoliNapoliNAP
420265+16
V
D
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
42025506
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
420257-26
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
4112810-24
D
D
V
E
14
TorinoTorinoTOR
410347-33
D
V
D
D
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
16
BolognaBolognaBOL
401325-31
D
E
D
D
17
ParmaParmaPAR
401326-41
D
E
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
4013611-51
D
E
D
D
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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