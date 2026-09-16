Manchester United e Tottenham Hotspur se enfrentam no sábado, 10 de outubro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

O Tottenham, no entanto, tem acumulado boas atuações em Old Trafford nos últimos anos, incluindo vitórias tanto na liga quanto em copas durante a temporada 2024-25. No encontro mais recente entre as equipes pela liga em Old Trafford, em fevereiro de 2026, o Manchester United venceu por 2 a 0 graças aos gols de Bryan Mbeumo e Bruno Fernandes.

Deixe o GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Tottenham Hotspur, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Manchester United e Tottenham Hotspur pela Premier League?

A partida entre Manchester United e Tottenham Hotspur acontece em Old Trafford, em Manchester, no sábado, 10 de outubro de 2026

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 12:30 Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Manchester United e Tottenham Hotspur em Old Trafford, siga estes passos e opções principais:

Programa oficial de associação do clube: A principal e mais confiável forma de garantir ingressos para o setor mandante é por meio do site oficial do Manchester United. Primeiro, é preciso se registrar em um plano oficial de associação Man Utd Adult ou Junior Membership, que dá acesso a sorteios de ingressos, janelas prioritárias de liberação e vendas para partidas de alta demanda.

Sorteios e liberações de ingressos: Jogos de grande apelo como o contra o Tottenham Hotspur normalmente são distribuídos por meio de um sistema de sorteio para membros oficiais. Certifique-se de ficar de olho na central de ingressos do clube para as datas de abertura dos sorteios e os anúncios de novos lotes no início da temporada.

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: Se os ingressos de entrada geral se esgotarem, comprar um pacote oficial de hospitalidade diretamente com o Manchester United é uma forma garantida de comparecer. Os ingressos de hospitalidade incluem assentos premium, além de benefícios como refeição antes da partida, acesso a lounges e programas oficiais do jogo de cortesia.

Parceiros oficiais de viagem e ingressos: Revendedores autorizados e parceiros de viagem oferecem pacotes oficiais com ingressos e hotel. Comprar por essas plataformas credenciadas garante a autenticidade dos ingressos sem o risco de entradas inválidas.

Plataformas de mercado secundário: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais primários, plataformas de troca entre torcedores e sites secundários de venda de ingressos, como o StubHub, frequentemente têm ofertas disponíveis até o dia do jogo, embora os preços possam variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Tottenham Hotspur pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Manchester United x Tottenham Hotspur em Old Trafford variam de acordo com a plataforma de compra, a categoria do assento e o tipo de ingresso:

Ingressos oficiais pelo valor de face (membros do Manchester United): Como esta é uma partida de categoria A em Old Trafford, os ingressos padrão de entrada geral para adultos comprados diretamente pelo sistema oficial de sorteio do clube geralmente variam de £40 a £70, dependendo de onde você vai se sentar no estádio. Tarifas com desconto para concessões, como júniores e idosos, estão disponíveis.

Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: As opções oficiais de hospitalidade, incluindo assentos premium acolchoados, refeição e acesso a lounges, compradas diretamente com o clube ou com parceiros de viagem autorizados, partem de aproximadamente £250 a £450+ por pessoa.

Plataformas de mercado secundário e revendedores: Se a compra for feita por meio de trocas entre torcedores ou plataformas secundárias de ingressos, como o StubHub, após o esgotamento das alocações primárias:

Assentos padrão: Os preços normalmente começam em torno de £115 a £160 .

Assentos premium: Áreas de alta demanda ou assentos centrais no anel inferior podem variar de £170 a £350+ .

Manchester United x Tottenham Hotspur pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Manchester United e Tottenham Hotspur

O Manchester United registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town pela Premier League em 30 de agosto, enquanto também conquistou uma vitória por 1 a 1 sobre o Leeds United em amistoso. As duas derrotas vieram contra o Hull City, que venceu por 2 a 0 na Premier League, e o AC Milan, que bateu o United por 4 a 2 em um amistoso de pré-temporada. O United empatou por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain em seu último compromisso de pré-temporada. Ao longo dessas cinco partidas, o United marcou dez gols e sofreu oito.

Os últimos cinco resultados do Tottenham mostram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United pela Premier League em 29 de agosto. O Spurs, porém, registrou uma tranquila vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic pela Copa da Liga em 26 de agosto, além de ter vencido o Hoffenheim por 3 a 0 em um amistoso de pré-temporada. Também empatou por 2 a 2 com o Hoffenheim em outro amistoso e perdeu por 3 a 0 para o Brentford na Premier League. O Tottenham marcou onze gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Manchester United x Tottenham Hotspur: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu pela Premier League em 7 de fevereiro de 2026, quando o Manchester United venceu por 2 a 0 em Old Trafford. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 na casa do Tottenham em novembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o Tottenham venceu duas vezes, o United venceu uma e houve dois empates. Essas cinco partidas também incluem a vitória do Tottenham por 1 a 0 sobre o United na final da Liga Europa em maio de 2025 e o triunfo do Spurs por 4 a 3 na Copa da Liga em dezembro de 2024.