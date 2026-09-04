Como conseguir ingressos para Manchester United x Manchester City: clássico de Manchester, jogo de setembro, informações e mais

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Quando será o jogo de Premier League entre Manchester United e Manchester City?

Data Jogo Local Ingressos domingo, 13 de set. - 16h30 Manchester United x Manchester City Old Trafford Ingressos



Old Trafford é a casa do Manchester United desde 1910. Com capacidade para pouco menos de 75 mil pessoas, "The Theatre of Dreams" (como é carinhosamente conhecido pelos torcedores dos Reds) é o maior estádio de futebol de clubes do Reino Unido e o segundo maior estádio de futebol no geral, atrás apenas de Wembley. Se houver uma nova ampliação, é provável que envolva a adição de um segundo anel à South Stand, o que elevaria a capacidade para cerca de 88 mil, embora sugestões alternativas para um estádio completamente novo tenham surgido nos últimos anos.

Além de receber jogos do Man Utd, Old Trafford foi usado em vários eventos importantes do futebol, incluindo partidas da FA Cup, com inúmeras semifinais, a final de 1915 e várias repetições de final, jogos da Inglaterra e partidas da Copa do Mundo FIFA de 1966, da Eurocopa da UEFA de 1996 e da Euro Feminina da UEFA de 2022. O estádio também recebeu a final da Champions League de 2003, inteiramente italiana, quando o AC Milan venceu a Juventus nos pênaltis.

O que esperar de Manchester United x Manchester City?

Embora os dérbis de Manchester no Etihad Stadium tenham sido frustrantes para os torcedores do Man Utd nos últimos tempos, os Reds de forma alguma ficaram sempre em segundo plano para a turma de Pep nos encontros recentes. O City levou a melhor quando os dois se enfrentaram na final da FA Cup de 2023, mas o Man Utd deu o troco exatos 12 meses depois, em Wembley, ao conquistar seu 13º título da competição, o que marcou seu segundo troféu de copa sob o comando de Erik ten Hag.

Em termos de confrontos contra o arquirrival em Old Trafford, o Manchester United terá boas lembranças do duelo de Premier League em janeiro de 2023. Em um encontro cheio de drama, como costumam ser todos os dérbis de Manchester, Jack Grealish colocou o City em vantagem aos 60 minutos, mas os Reds reagiram com dois gols no espaço de quatro minutos, de Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

Depois de não conseguir balançar as redes nos dois jogos anteriores em casa pela Premier League contra o Man City, os Reds estão desesperados para reencontrar o caminho do gol no próximo dérbi. Com nomes como Matheus Cunha e Benjamin Sesko tendo sido adicionados ao elenco desde aqueles jogos, os torcedores do Utd estarão esperançosos de ver seu time marcar. Dependendo dos compromissos internacionais, os Reds também podem ter de volta seu atual artilheiro, Bryan Mbeumo, para reforçar ainda mais as opções ofensivas.

Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

É seguro dizer que a demanda por ingressos do Man Utd é astronômica, e isso afeta os processos de compra em todos os níveis. O Manchester United é, segundo a maioria das contas, o terceiro clube com mais torcida no mundo, atrás de Real Madrid e Barcelona. São mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, e o clube estima ter mais de 1 bilhão de fãs/torcedores em todo o mundo. Somado a isso, há um número colossal de detentores de carnês de temporada, mais de 50 mil, em cada jogo em casa, o que reduz a quantidade de ingressos restantes para as partidas.

Como regra, os ingressos do Manchester United quase nunca são colocados à venda para não associados. As vendas gerais são muito raras e muitas vezes limitadas a jogos de menor demanda. Os membros do clube podem comprar ingressos para jogos em casa por meio de cinco grandes e 35 menores liberações a cada temporada.

Essas liberações de ingressos são imprevisíveis, por isso os torcedores costumam se inscrever para receber alertas. Para alguns dos jogos de maior destaque, como o dérbi de Manchester, o Manchester United realiza sorteios para membros cerca de oito semanas antes de as partidas acontecerem. É necessário fazer depósitos, e as taxas de sucesso podem ser de apenas 10%, devido à forte demanda. Liberações extras de ingressos então acontecem para partidas individuais nas semanas e nos dias que antecedem o jogo.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de os torcedores comprarem ingressos do Manchester United, quem quiser assistir ao dérbi de Manchester pode considerar sites secundários de revenda, como o Viagogo, que pode oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

Pela primeira vez nesta temporada, os ingressos para jogos em Old Trafford serão precificados de acordo com a categoria da partida, colocando o Manchester United em linha com a maioria dos outros clubes da Premier League.

Há três categorias de preços para jogos da Premier League, categoria A, B e C, e uma quarta, categoria D, para alguns jogos de copa, refletindo os diferentes níveis de demanda de cada partida. Todas as concessões para torcedores juniores e seniores serão mantidas.

Os preços por categoria de ingresso são os seguintes:

Categoria D: £ 32-£ 52 (apenas jogos de copa)

Categoria C: £ 37-£ 60 (2 jogos de PL)

Categoria B: £ 57-£ 86 (11 jogos de PL)

Categoria A: £ 59-£ 97 (6 jogos de PL)

(Obs.: o jogo contra o Manchester City foi, sem surpresa, designado como Categoria A)

Os preços também variam para ingressos com desconto, com maiores de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagando entre £ 34 e £ 65, enquanto menores de 18 anos podem entrar por apenas £ 14 na Family Stand ou por até £ 47 na seção 93:20.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para Manchester United x Manchester City?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester United também são uma ótima forma de não associados garantirem lugares para a partida. Eles costumam se esgotar mais lentamente do que os ingressos nos mercados primário e secundário, então podem ser uma boa escolha quando outras opções são limitadas.

O que você recebe com os pacotes de hospitalidade do Man Utd depende da suíte. No entanto, alguns benefícios se aplicam a todos os ingressos VIP em Old Trafford. Eles incluem:

Assentos acolchoados de luxo

Acesso a lounges exclusivos

Refeições e bebidas de cortesia

Sessões de perguntas e respostas com ex-estrelas do Man United

Entretenimento no dia do jogo

Descontos na Megastore

Horário estendido, a partir de três horas antes do pontapé inicial

Abaixo está uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para jogos do Manchester United em Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (a partir de £ 340)

Um assento na Sir Alex Ferguson Stand, com acesso pós-jogo ao Museu do Manchester United por 90 minutos, combinado com refeição casual e bar de cortesia.

The International (a partir de £ 425)

Um dos pacotes mais descontraídos e informais, em um ambiente tradicional no coração da Stretford End. Experiência de refeição casual com seleção de bebidas de cortesia.

Red Cafe (a partir de £ 549)

Uma vista deslumbrante do seu assento em Old Trafford na Sir Alex Ferguson Stand, com recepção de bebidas, menu de três pratos, lanches pós-jogo e cerveja, vinho e refrigerantes de cortesia.

Trinity Club (pré-jogo a partir de £ 425, pós-jogo a partir de £ 299)

Um assento na East Stand, anel 2, com bufê quente e frio e bar incluído.

Warwick Suite Executive Box (a partir de £ 1.250)

Um espaço privado conectado à nossa luxuosa Warwick Suite, oferecendo um menu premium em bufê, bar totalmente incluído e tortas clássicas ao fim do tempo regulamentar.