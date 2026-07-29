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Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

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Como conseguir ingressos para Manchester United x Ipswich Town: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário do pontapé inicial e mais

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A temporada promete ser enorme para o Manchester United, e você pode estar em Old Trafford na estreia em casa do time na Premier League

Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a página. O clima positivo estará em alta em Old Trafford para a estreia em casa do Manchester United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino se mostrou uma revelação tão grande que o ex-ídolo do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes do último jogo da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu de forma convincente por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após terminar em 3º lugar, Carrick estará determinado a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é fazer de Old Trafford a fortaleza que já foi. O Manchester United de José Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. O United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no estádio icônico?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford (Manchester) no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.

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Premier League - Rodada 2
Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para categorias Adulto, Júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto assentos no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

MUN

MUN - Sequência

NFO
V3-2
BHA
V0-3
WRE
D0-1
RBK
V0-5
ATM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
IPS

IPS - Sequência

SOU
E2-2
QPR
V3-0
OSA
D1-2
OXF
D2-0
WYC
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
12Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Ipswich

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Técnico

  • M. Carrick

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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