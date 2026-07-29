Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a página. O clima positivo estará em alta em Old Trafford para a estreia em casa do Manchester United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino se mostrou uma revelação tão grande que o ex-ídolo do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes do último jogo da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu de forma convincente por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após terminar em 3º lugar, Carrick estará determinado a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é fazer de Old Trafford a fortaleza que já foi. O Manchester United de José Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. O United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no estádio icônico?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Manchester United e Ipswich Town?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford (Manchester) no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 11:30 Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para categorias Adulto, Júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto assentos no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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