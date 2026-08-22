Como conseguir ingressos para Manchester United x Ipswich Town: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a chave. O clima positivo vai tomar conta de Old Trafford para a estreia em casa dos Red Devils na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino foi tão revelador que a ex-lenda do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes da partida final da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu de forma enfática por 3 a 0. Com vaga garantida na Liga dos Campeões após a campanha que terminou com o 3º lugar, Carrick estará determinado a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer futuro sucesso do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. Sob o comando de Jose Mourinho, o Manchester United protagonizou uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. Será que o United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no icônico estádio?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester United e Ipswich Town pela Premier League?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford (Manchester) no domingo, 30 de agosto, com pontapé inicial marcado para 16h30 BST.

Premier League - Rodada 2 30 de ago. de 2026 - 11:30 Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se inscrevem durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os portadores de carnê de temporada de faixa mais alta, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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