Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoIpswich
Book Manchester United vs Ipswich Town Tickets

Traduzido por

Como conseguir ingressos para Manchester United x Ipswich Town: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

SHOPPING
Tickets
Premier League
Manchester United
Ipswich

A temporada promete ser enorme para o Manchester United, e você pode estar em Old Trafford na estreia em casa da equipe na Premier League

Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a chave. O clima positivo vai tomar conta de Old Trafford para a estreia em casa dos Red Devils na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião reservando ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino foi tão revelador que a ex-lenda do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes da partida final da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu de forma enfática por 3 a 0. Com vaga garantida na Liga dos Campeões após a campanha que terminou com o 3º lugar, Carrick estará determinado a buscar glória em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer futuro sucesso do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. Sob o comando de Jose Mourinho, o Manchester United protagonizou uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no "Teatro dos Sonhos" durante 2016 e 2017. Será que o United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no icônico estádio?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester United e Ipswich Town pela Premier League?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford (Manchester) no domingo, 30 de agosto, com pontapé inicial marcado para 16h30 BST.

crest
Premier League - Rodada 2
Old Trafford

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se inscrevem durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias de concessão: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os portadores de carnê de temporada de faixa mais alta, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

MUN

MUN - Sequência

ATM
V2-1
PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IPS

IPS - Sequência

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
12Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Ipswich

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Técnico

  • M. Carrick

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
E
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
E
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google