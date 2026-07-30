Como conseguir ingressos para Manchester City x Bournemouth: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

A era pós-Pep começa para valer no domingo, 23 de agosto, quando Enzo Maresca comandará o Manchester City no Etihad Stadium em seu primeiro compromisso da temporada da Premier League contra o Bournemouth, e você pode estar lá garantindo ingressos hoje mesmo.

Não é apenas o Manchester City que passou por uma mudança de rumo no comando, já que Marco Rose assumiu o Bournemouth, com Andoni Iraola se mudando para o norte para se tornar o novo técnico do Liverpool.

Enfrentar o Bournemouth trará lembranças dolorosas para os torcedores do Manchester City, já que o empate por 1 a 1 contra os Cherries no Vitality Stadium, em maio, acabou com o sonho de reconquistar o título da Premier League. No entanto, o City tem dominado em casa, vencendo seus últimos três jogos contra o Bournemouth no Etihad por um placar agregado de 12 a 3.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Manchester City e Bournemouth?

O Manchester City recebe o Bournemouth no Etihad Stadium, em Manchester, com início previsto para as 14h no horário de Brasília de verão, no domingo, 23 de agosto.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, geridos por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de maior apelo contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para entrar nos sorteios ou nas plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de manutenção pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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