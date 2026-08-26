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Como conseguir ingressos para Málaga x Villarreal: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Málaga enfrenta o Villarreal na LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

O Málaga enfrenta o Villarreal na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

O Villarreal viaja à Andaluzia com o objetivo de conquistar pontos vitais fora de casa enquanto busca uma vaga de classificação europeia na tabela da liga. Este confronto reacende uma rivalidade histórica da elite entre os dois times, que se enfrentaram pela última vez em LaLiga em abril de 2018, quando o Málaga garantiu uma vitória em casa por 1 a 0.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Málaga x Villarreal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Málaga x Villarreal por LaLiga?

Málaga x Villarreal começa no Estadio La Rosaleda, em Málaga.

crest
La Liga - Rodada 6
Estadio La Rosaleda

Como comprar ingressos para Málaga x Villarreal por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de Málaga CF vs. Villarreal CF por LaLiga em 16 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, você tem algumas opções:

1. Portal oficial de ingressos do Málaga CF

Portal oficial de ingressos do Málaga CF (entradas.malagacf.com) ou pelo site principal do clube (malagacf.com). As vendas oficiais para o público em geral normalmente começam de 1 a 2 semanas antes da data da partida. Comprar diretamente com o clube mandante garante validade assegurada pelos preços de face.

2. Bilheteria física do estádio (presencial)

Você pode comprar os assentos restantes diretamente na bilheteria do estádio durante a semana do jogo ou no dia da partida, sujeito à disponibilidade.

3. Plataformas secundárias de revenda

Se os ingressos oficiais de admissão geral estiverem esgotados, plataformas secundárias como a StubHub oferecem opções de revenda.

Os ingressos costumam ser anunciados mais cedo em sites de revenda por detentores de carnê de temporada ou revendedores.

Os preços são determinados pela demanda do vendedor e normalmente são mais altos do que o valor de face.

Quanto custam os ingressos para Málaga x Villarreal por LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de Málaga CF vs. Villarreal CF por LaLiga em 16 de setembro de 2026, no Estadio La Rosaleda, variam dependendo de você comprar diretamente por canais oficiais ou por plataformas secundárias:

  • Ingressos oficiais do clube (valor de face): Os ingressos padrão de admissão geral diretamente com o Málaga CF normalmente variam de € 30 a € 75, dependendo do setor e da categoria do assento (por exemplo, atrás dos gols vs. lateral da arquibancada principal).
  • Pacotes oficiais de hospitalidade / VIP: Assentos premium e opções de lounge VIP por meio das vendas oficiais começam em aproximadamente € 120 a € 200.
  • Plataformas secundárias de revenda: Em sites de troca de ingressos como a StubHub, os preços atualmente começam em torno de € 75 a € 90 para assentos de entrada, com a média dos ingressos anunciados chegando a € 150 a € 170 ou mais, dependendo da demanda.

Málaga x Villarreal por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Málaga e Villarreal

O Málaga conquistou um ponto em seus dois jogos de LaLiga até agora, com sua sequência de cinco partidas entre competições e amistosos produzindo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid em sua estreia em LaLiga. Os resultados da pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

O Villarreal chega com dois empates em seus dois jogos de LaLiga. Seus últimos cinco jogos renderam duas vitórias, dois empates e uma derrota. A partida mais recente foi o empate por 2 a 2 fora de casa com o Atletico Madrid em 23 de agosto. Também empatou por 2 a 2 com o Racing Santander na rodada de abertura. Vitórias em amistosos sobre Galatasaray e Levante emolduraram uma derrota por 3 a 1 para o Lens na pré-temporada. Ao longo de todas as cinco partidas, o Villarreal marcou sete gols e sofreu sete.

MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VIL

VIL - Sequência

RCL
D3-1
LEV
V1-0
GAL
V1-2
SAN
E2-2
ATM
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Málaga x Villarreal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 1º de abril de 2018, quando o Málaga venceu por 1 a 0 no La Rosaleda. Ao longo dos últimos cinco confrontos registrados entre eles, o Málaga tem duas vitórias, contra duas do Villarreal, além de um empate. Os times também se enfrentaram em um amistoso em agosto de 2017, que o Málaga venceu por 1 a 0, e o Villarreal conquistou uma vitória em casa por 2 a 0 em novembro de 2017.

Confrontos

MalagaEmpateVillarreal
2
1
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
Amistosos de clubes
Malaga badge
Malaga
MAL
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
FJ
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Malaga badge
Malaga
MAL
1
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols0/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Málaga e Villarreal

Na atual tabela de LaLiga, o Villarreal ocupa a nona posição e o Málaga está em 16º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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