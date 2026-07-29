Andoni Iraola tem recepção calorosa garantida quando pisar no gramado de Anfield para sua primeira partida oficial em casa no comando do Liverpool, no sábado, 29 de agosto. Você pode estar lá para acompanhar a ocasião e ver como o Liverpool se sai contra o Nottingham Forest, garantindo seus ingressos hoje.

Apesar de ter terminado em quinto lugar e garantido vaga na Champions League na última temporada, foi um desempenho abaixo do esperado do Liverpool, e isso custou a Arne Slot seu cargo. Iraola assume após fazer maravilhas no Bournemouth durante suas três temporadas no clube da costa sul, levando a equipe de forma impressionante ao 6º lugar e à Europa na última campanha.

O Nottingham Forest, porém, terá boas lembranças de suas recentes visitas a Anfield. O Forest venceu em suas duas últimas aparições no local, a primeira vez que conseguiu vitórias consecutivas no estádio icônico desde 1963.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Liverpool e Nottingham Forest?

Liverpool x Nottingham Forest está marcado para começar às 12h30 BST de sábado, 29 de agosto, em Anfield, em Liverpool.

Premier League - Rodada 2 29 de ago. de 2026 - 07:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com concessão: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo das laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou a medida pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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