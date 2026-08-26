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Como conseguir ingressos para Levante x Barcelona: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Levante enfrenta o Barcelona em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Levante enfrenta o Barcelona no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência.

O confronto anterior entre as equipes na elite, em fevereiro de 2026, terminou com uma confortável vitória do Barcelona em casa por 3 a 0 no Spotify Camp Nou. Enquanto os dois lados se preparam para este compromisso da liga no início da temporada, o Barcelona busca manter seu forte embalo, enquanto o Levante tenta capitalizar a vantagem de jogar em casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Levante x Barcelona por LaLiga?

O Levante recebe o Barcelona no Estadio Ciudad de Valencia em uma partida de LaLiga, com o pontapé inicial programado para esta rodada de jogos.

crest
La Liga - Rodada 5
Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Levante e Barcelona por LaLiga no Estadio Ciutat de València em 13 de setembro de 2026, siga estes principais canais de compra:

  • Portal oficial de ingressos do Levante UD: Compre diretamente pelo site oficial do clube ou na bilheteria do Estadio Ciutat de València (Taquillas). Esta é a forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face.
  • Portal oficial visitante do FC Barcelona: Sócios do FC Barcelona e torcidas organizadas oficiais (penyes) podem solicitar ingressos destinados ao setor visitante diretamente pela seção de ingressos do FC Barcelona.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários primários.

Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Levante e Barcelona no Estadio Ciutat de València variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou ingressos em mercados secundários.

  • Ingressos oficiais pelo valor de face (Levante UD): Os ingressos oficiais padrão diretamente com o clube geralmente começam em cerca de £75–£80 (€90) para os setores atrás do gol ou de canto (Gol Corner), subindo até £195–£200 (€230) para assentos premium na arquibancada central (Tribuna Central).
  • Ingressos oficiais para o setor visitante (cota do FC Barcelona): Os ingressos para o setor visitante distribuídos pelo portal oficial de torcedores do FC Barcelona normalmente têm um preço padronizado de visitante em LaLiga de cerca de £25–£30 (€30).
  • Mercados secundários de revenda: Os preços iniciais no mercado secundário (como StubHub) ficam em torno de £100–£165 (€120–€195) para assentos de categoria básica, com lugares de alta demanda ou VIP ultrapassando £300–£350+, dependendo da localização do assento e das taxas do revendedor.

Levante x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Levante x Barcelona

O Levante tem encontrado dificuldades para conseguir resultados em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, nenhum empate e três derrotas nesse período, com seu único compromisso competitivo terminando em derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura de LaLiga. Sua única vitória veio contra o Al Qadsiah na pré-temporada. Ao longo dos cinco jogos, o Levante marcou três gols e sofreu sete, refletindo um time que tem encontrado dificuldades nos dois lados do campo.

O Barcelona chega em grande forma, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Elche na estreia em LaLiga, e a equipe também venceu o Basel por 5 a 2 na preparação de pré-temporada. A única mancha nessa sequência foi uma derrota por 1 a 0 para a Udinese durante a pré-temporada. O Barcelona marcou nove gols ao longo desses cinco jogos e sofreu dois, destacando a produção ofensiva que o time de Flick apresentou antes deste confronto.

LEV

LEV - Sequência

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BAR

BAR - Sequência

NFO
V0-1
UDI
D1-0
BAS
V2-5
AHL
V2-1
ELC
V0-5
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Levante x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa por LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Barcelona em agosto de 2025, com os visitantes vencendo por 3 a 2 no Estadio Ciudad de Valencia. Nos últimos cinco confrontos diretos deste conjunto de dados, o Barcelona venceu quatro e empatou um, com o Levante ainda sem conseguir uma vitória em qualquer um desses encontros.

Confrontos

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
7Gols marcados15
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Levante x Barcelona

Em LaLiga, o Levante ocupa atualmente a 20ª posição, enquanto o Barcelona está em quarto lugar após a rodada de abertura.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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