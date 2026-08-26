Como conseguir ingressos para Levante x Barcelona: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Levante enfrenta o Barcelona no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência.

O confronto anterior entre as equipes na elite, em fevereiro de 2026, terminou com uma confortável vitória do Barcelona em casa por 3 a 0 no Spotify Camp Nou. Enquanto os dois lados se preparam para este compromisso da liga no início da temporada, o Barcelona busca manter seu forte embalo, enquanto o Levante tenta capitalizar a vantagem de jogar em casa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Levante x Barcelona por LaLiga?

O Levante recebe o Barcelona no Estadio Ciudad de Valencia em uma partida de LaLiga, com o pontapé inicial programado para esta rodada de jogos.

La Liga - Rodada 5 13 de set. de 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?

Para comprar ingressos para o jogo entre Levante e Barcelona por LaLiga no Estadio Ciutat de València em 13 de setembro de 2026, siga estes principais canais de compra:

Portal oficial de ingressos do Levante UD: Compre diretamente pelo site oficial do clube ou na bilheteria do Estadio Ciutat de València ( Taquillas ). Esta é a forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face.

Portal oficial visitante do FC Barcelona: Sócios do FC Barcelona e torcidas organizadas oficiais ( penyes ) podem solicitar ingressos destinados ao setor visitante diretamente pela seção de ingressos do FC Barcelona.

Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários primários.

Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Levante e Barcelona no Estadio Ciutat de València variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou ingressos em mercados secundários.

Ingressos oficiais pelo valor de face (Levante UD): Os ingressos oficiais padrão diretamente com o clube geralmente começam em cerca de £75–£80 (€90) para os setores atrás do gol ou de canto (Gol Corner), subindo até £195–£200 (€230) para assentos premium na arquibancada central (Tribuna Central).

Ingressos oficiais para o setor visitante (cota do FC Barcelona): Os ingressos para o setor visitante distribuídos pelo portal oficial de torcedores do FC Barcelona normalmente têm um preço padronizado de visitante em LaLiga de cerca de £25–£30 (€30).

Mercados secundários de revenda: Os preços iniciais no mercado secundário (como StubHub) ficam em torno de £100–£165 (€120–€195) para assentos de categoria básica, com lugares de alta demanda ou VIP ultrapassando £300–£350+ , dependendo da localização do assento e das taxas do revendedor.

Levante x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Levante x Barcelona

O Levante tem encontrado dificuldades para conseguir resultados em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, nenhum empate e três derrotas nesse período, com seu único compromisso competitivo terminando em derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura de LaLiga. Sua única vitória veio contra o Al Qadsiah na pré-temporada. Ao longo dos cinco jogos, o Levante marcou três gols e sofreu sete, refletindo um time que tem encontrado dificuldades nos dois lados do campo.

O Barcelona chega em grande forma, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Elche na estreia em LaLiga, e a equipe também venceu o Basel por 5 a 2 na preparação de pré-temporada. A única mancha nessa sequência foi uma derrota por 1 a 0 para a Udinese durante a pré-temporada. O Barcelona marcou nove gols ao longo desses cinco jogos e sofreu dois, destacando a produção ofensiva que o time de Flick apresentou antes deste confronto.

Levante x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa por LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Barcelona em agosto de 2025, com os visitantes vencendo por 3 a 2 no Estadio Ciudad de Valencia. Nos últimos cinco confrontos diretos deste conjunto de dados, o Barcelona venceu quatro e empatou um, com o Levante ainda sem conseguir uma vitória em qualquer um desses encontros.

Classificação de Levante x Barcelona

Em LaLiga, o Levante ocupa atualmente a 20ª posição, enquanto o Barcelona está em quarto lugar após a rodada de abertura.