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Como conseguir ingressos para Levante x Athletic Bilbao: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Levante enfrenta o Athletic Bilbao em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Levante enfrenta o Athletic Bilbao na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia.

Este duelo da primeira divisão reúne dois times espanhóis historicamente tradicionais que buscam garantir pontos vitais na liga logo no início da campanha 2026–27. O encontro anterior entre eles, em fevereiro de 2026, terminou com uma animada vitória por 4 a 2 do Athletic Club em San Mamés.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

Levante x Athletic Bilbao acontece no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia, com o horário do pontapé inicial ainda a ser confirmado nas listas oficiais de transmissão para este jogo de LaLiga.

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La Liga - Rodada 6
Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para o jogo entre Levante UD e Athletic Bilbao em 16 de setembro de 2026, no Estadio Ciutat de València, por meio de alguns canais oficiais e secundários:

Canais oficiais diretos

  • Portal oficial de ingressos do Levante UD: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo site oficial do Levante UD (o time mandante) ou na bilheteria do estádio, no Estadio Ciutat de València.
  • Portal oficial de ingressos do Athletic Club: Os torcedores visitantes podem consultar o site oficial do Athletic Bilbao para a carga especificamente reservada aos visitantes.

Mercados secundários e de revenda

  • Se os ingressos oficiais para o público geral estiverem esgotados, os bilhetes podem ser anunciados em plataformas de agregação e revenda de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

O custo dos ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga em 16 de setembro de 2026 varia dependendo de se você compra pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Ingressos oficiais diretos (bilheteria/site do Levante UD)

  • Lugares padrão: Os ingressos de valor de face para jogos gerais de LaLiga no Estadio Ciutat de València normalmente começam entre € 30 e € 50 para os setores atrás do gol/de canto (Gol Norte e Gol Sur).
  • Setores laterais e lugares premium: Os setores centrais laterais (Tribuna e Preferencia) geralmente variam de € 60 a € 110, dependendo do nível e da proximidade do gramado.

Revenda e mercados secundários

Em sites de troca de ingressos como a StubHub, os preços atualmente começam em torno de:

  • Revenda de entrada: Os preços iniciais nas principais plataformas de agregação e revenda atualmente começam em cerca de € 140 a € 150 (aprox. US$ 163) para lugares de categoria básica.
  • Faixa média de revenda: Lugares de categorias intermediárias a superiores em marketplaces de revenda normalmente variam entre € 190 e € 220+, refletindo a demanda de mercado e as taxas de serviço.

Levante x Athletic Bilbao por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Levante e Athletic Bilbao

O Levante somou um ponto em seus últimos cinco jogos, com um empate, uma vitória e três derrotas nesse período. Seu único resultado em LaLiga foi um empate sem gols com o Osasuna em 24 de agosto, que veio depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura da temporada. Antes da campanha competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. Sua única outra vitória na pré-temporada também incluiu um triunfo por 1 a 0 sobre o Al Qadsiah. Ao longo dos cinco jogos, o Levante marcou três gols e sofreu três.

O Athletic Bilbao chega com uma vitória em seus últimos cinco jogos. Seu único triunfo veio em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, vencido por 3 a 0. Sua partida mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla em LaLiga no dia 22 de agosto, e o time também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. O Bilbao também perdeu por 3 a 1 para o Marseille mais cedo na pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

LEV

LEV - Sequência

ALQ
V1-0
ALB
V2-1
VIL
D1-0
ESP
D3-0
OSA
E0-0
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ATH

ATH - Sequência

BUR
V0-3
OM
D3-1
ATA
D1-0
RZA
D3-1
SEV
D1-3
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Levante x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 8 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 4 a 2 em casa, por LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Athletic Bilbao em novembro de 2025, com os visitantes vencendo por 2 a 0 no Estadio Ciudad de Valencia. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos neste conjunto de dados, o Athletic Bilbao venceu três vezes, com um empate e mais um resultado também registrado, abrangendo LaLiga e um duelo da Copa do Rei.

Confrontos

LevanteEmpateAthletic Bilbao
0
1
4
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Levante badge
Levante
LEV
2
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Levante badge
Levante
LEV
1
FJ
La Liga
Levante badge
Levante
LEV
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FJ
Copa do Rei
Levante badge
Levante
LEV
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FJ
3Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Levante e Athletic Bilbao

#JVEDGPGCSGPSequência
1
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
2
BétisBétisBET
220020+26
V
V
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
4
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
110050+53
V
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
8
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
9
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
11
Celta de VigoCelta de VigoCEL
10100001
E
12
OsasunaOsasunaOSA
10100001
E
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
18
ElcheElcheELC
201116-51
D
E
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
D
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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