Se você quer comprar ingressos para La Liga da temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Onde posso comprar ingressos para a La Liga?

Há várias opções de compra de ingressos para jogos da La Liga, desde entradas para partidas avulsas até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos para a La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará ir até a seção "Ingressos".

Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Você também pode comprar ingressos em bilheterias físicas, que geralmente ficam nos estádios dos clubes ou perto deles. Alguns clubes também têm pontos de venda localizados em vários lugares das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial ou comprar ingressos de última hora, pode considerar varejistas secundários, como a StubHub.

Quando é o próximo El Clásico?

O primeiro Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro, com o jogo de volta no Bernabéu em maio.

O dérbi de Madri também tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atletico Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro (7ª rodada), antes do jogo de volta no Bernabeu em 4 de abril de 2027 (30ª rodada).

Confronto Data e hora (horário local) Ingressos Dérbi de Madri: Atletico Madrid x Real Madrid 20 de setembro de 2026 (18:00) Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 (a confirmar) Ingressos Dérbi de Madri: Real Madrid x Atletico Madrid 4 de abril de 2027 (a confirmar) Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 (a confirmar) Ingressos

Quanto custam os ingressos para a La Liga?

O custo dos ingressos para a La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços em faixas por idade, incluindo categorias de adulto, júnior e sênior, mas esses grupos variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com visões privilegiadas frequentemente tendo o maior custo. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de maior apelo contra adversários de renome, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atletico Madrid) e o El Clasico (Barcelona x Real Madrid), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

O que esperar da temporada da La Liga?

O Barcelona chega a 2026/27 como bicampeão depois que o time de Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no El Clasico que decidiu o título da última temporada, garantindo sua 29ª taça da liga com três rodadas de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando em 2024, somado a uma Copa del Rey e uma Supercopa da Espanha conquistadas no caminho.

O Real Madrid, por outro lado, viveu uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o Real Madrid terminou em segundo sem um único troféu para mostrar por seus esforços, um desfecho raro e doloroso para um clube de seu porte. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, de volta ao Bernabeu para uma segunda passagem 13 anos após a primeira, enquanto o clube busca voltar a vencer.

Um homem cuja cotação nunca esteve tão alta é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro da La Liga em suas duas primeiras temporadas na Espanha, e chega a 2026/27 logo depois de se tornar apenas o segundo jogador da história da Copa do Mundo a ganhar a Chuteira de Ouro duas vezes, como artilheiro do torneio de 2026 na América do Norte com 10 gols, enquanto a França terminou em quarto lugar. Com um elenco estável e um técnico em Mourinho, que nunca passou uma temporada sem conquistar títulos em nenhum de seus grandes clubes, o Real Madrid estará desesperado para que a forma de Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma disputa real pelo título no cenário doméstico.