Itália e Turquia se enfrentam em um emocionante duelo da Liga das Nações da Uefa no Stadio Renato Dall'Ara, em Bolonha, em 5 de outubro de 2026. Este confronto de alto nível do Grupo A reúne duas potências dinâmicas do futebol europeu na disputa por pontos vitais no torneio.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar no Stadio Renato Dall'Ara. Confira as plataformas oficiais de compra, as opções de preços e como garantir seus ingressos hoje.

Quando será o pontapé inicial de Itália x Turquia pela Liga das Nações A da Uefa?

Itália x Turquia acontece no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Onde comprar ingressos para Itália x Turquia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente no portal de bilheteria da Federação Italiana de Futebol (FIGC), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção italiana como mandante. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral.

Se as opções no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias comoStubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Itália x Turquia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da FIGC normalmente começam em € 20 para assentos de admissão geral nas curvas, com aumento de acordo com a categoria do lugar e a localização dentro do Stadio Renato Dall'Ara.

Em mercados secundários comoStubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 47 por assento, variando de acordo com o setor, a categoria e a demanda do mercado em tempo real.

Itália x Turquia pela Liga das Nações A da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Itália e Turquia

A Itália venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia em um amistoso em 7 de junho, após outro triunfo por 1 a 0 sobre Luxemburgo três dias antes. Suas duas derrotas vieram contra Bósnia e Herzegovina em uma eliminatória da Copa do Mundo e em uma derrota por 4 a 1 para a Noruega em novembro de 2025. A Itália marcou cinco gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A Turquia venceu dois, perdeu dois e empatou um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre os EUA na Copa do Mundo em 26 de junho, embora antes tenha sofrido derrotas na fase de grupos para Austrália e Paraguai. Antes disso, venceu a Macedônia do Norte por 4 a 0. A Turquia marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco jogos.

Itália x Turquia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 0 a 0 em um amistoso disputado na Itália em 4 de junho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Itália tem o retrospecto mais forte, incluindo uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia na Eurocopa de 2020 da Uefa e um triunfo por 3 a 2 em um amistoso de 2022 na Turquia. Os dois encontros anteriores, em 2002 e 2006, terminaram ambos em 1 a 1.



