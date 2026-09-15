Ipswich Town encara o Fulham no sábado, 10 de outubro de 2026, em Portman Road, em Ipswich.
As duas equipes chegam para a partida tentando ganhar posições na tabela neste início de liga. Nos confrontos mais recentes pela liga durante a temporada 2024–25, os times empataram em jogos equilibrados, incluindo um 1 a 1 em Portman Road e um 2 a 2 em Craven Cottage.
Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Ipswich Town x Fulham pela Premier League?
Ipswich Town x Fulham começa em Portman Road, em Ipswich.
Como comprar ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?
Para comprar ingressos para o jogo entre Ipswich Town e Fulham pela Premier League em Portman Road, você pode seguir estes principais métodos de compra:
Site oficial de ingressos do Ipswich Town
Os ingressos para jogos da Premier League geralmente são colocados à venda em janelas com base no status de associação:
- Fase 1: Official Super Blues / Club Members com pontos de fidelidade acumulados.
- Fase 2: Official Members em geral.
- Fase 3: Venda geral, apenas se restarem lugares após as janelas para membros.
Torcedores visitantes (torcedores do Fulham)
- Se você quiser ficar no setor visitante, deve comprar os ingressos diretamente pelo site oficial do Fulham usando uma conta OneFulham.
Hospitalidade no dia do jogo
- Se os ingressos regulares estiverem esgotados ou você preferir uma experiência mais premium no dia do jogo, pacotes de hospitalidade, que incluem opções de refeição, acesso a lounges e assentos premium, estão disponíveis diretamente pelo departamento oficial de hospitalidade do Ipswich Town sem a necessidade de pontos de associação prévios.
Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?
Os preços dos ingressos para Ipswich Town x Fulham variam de acordo com o canal de compra, a categoria do assento e a classificação da partida:
Ingressos oficiais pelo valor de face (Portman Road)
- Entrada geral para mandantes (torcedores do Ipswich Town):
- Adulto padrão: Normalmente varia entre £34 e £38 para assentos no anel inferior, dependendo de a partida ser classificada como Grau A ou Grau B.
- Membros oficiais: Ingressos com desconto para membros adultos começam em cerca de £27 a £31, dependendo da localização do assento e da categoria.
- Juniors / menores de 12 anos: Os preços com concessão começam em £5.
- Cota para visitantes (torcedores do Fulham):
- Adulto com teto: Todos os ingressos de visitante da Premier League estão estritamente sujeitos ao teto de preço de toda a liga de £30 por adulto.
Hospitalidade oficial no dia do jogo
Se comprar diretamente pelos pacotes de hospitalidade do Ipswich Town, as opções geralmente incluem:
- Burley's Bar / Lounges: A partir de £110 a £142 por pessoa.
- Hall of Fame & Premium Lounges: Variando de £180 a £270+ por pessoa.
Ipswich Town x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Forma de Ipswich Town e Fulham
O Ipswich Town venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e nenhum empate nesse recorte. A atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 2 para o Manchester United na Premier League, em 30 de agosto. Antes disso, venceu o Leicester City por 3 a 1 na Carabao Cup e o Sunderland por 2 a 1 na liga. Ao longo desses cinco jogos, o Ipswich marcou 12 gols e sofreu 10, com vitórias na pré-temporada sobre Union Berlin e Rayo Vallecano também fazendo parte da sequência.
O Fulham tem uma vitória nos últimos cinco jogos, com duas derrotas e um empate em partidas competitivas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Premier League, em 30 de agosto. Também perdeu por 3 a 2 para o Chelsea em 24 de agosto. O Fulham venceu o AFC Wimbledon por 3 a 0 na Carabao Cup e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart na pré-temporada, além de empatar por 2 a 2 com o Malaga.
Ipswich Town x Fulham: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois times terminou em 2 a 2, com o Fulham recebendo o Ipswich Town em uma partida da Premier League em 5 de janeiro de 2025. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Ipswich recebeu o Fulham em Portman Road, em 31 de agosto de 2024. Nos últimos cinco encontros registrados, nenhum dos lados dominou, com os resultados divididos entre empates e vitórias do Fulham, incluindo um triunfo do Fulham por 3 a 1 em um jogo da Carabao Cup em Portman Road, em novembro de 2023.
Confrontos
Classificação de Ipswich Town x Fulham
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|8
|1
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|8
|2
|+6
|12
V
V
V
V
|3
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
V
E
E
V
|4
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|+3
|8
E
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|13
|5
|+8
|7
V
E
D
V
|6
|4
|2
|1
|1
|10
|9
|+1
|7
E
D
V
V
|7
|4
|1
|3
|0
|7
|4
|+3
|6
E
E
E
V
|8
|4
|1
|3
|0
|6
|4
|+2
|6
E
V
E
E
|9
|4
|1
|3
|0
|5
|3
|+2
|6
E
E
E
V
|10
|4
|2
|0
|2
|7
|10
|-3
|6
V
D
D
V
|11
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
V
E
E
D
|12
|4
|1
|2
|1
|7
|8
|-1
|5
D
E
V
E
|13
|4
|1
|1
|2
|7
|7
|0
|4
D
E
V
D
|14
|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
D
E
V
D
|15
|4
|0
|3
|1
|6
|7
|-1
|3
E
E
E
D
|16
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
D
V
D
D
|17
|4
|0
|2
|2
|0
|5
|-5
|2
E
E
D
D
|18
|4
|0
|1
|3
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
D
|19
|4
|0
|1
|3
|1
|7
|-6
|1
D
E
D
D
|20
|4
|0
|0
|4
|0
|10
|-10
|0
D
D
D
D