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Como conseguir ingressos para Ipswich Town x Fulham: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Ipswich Town enfrenta o Fulham na Premier League. Veja como você pode garantir seus ingressos

Ipswich Town encara o Fulham no sábado, 10 de outubro de 2026, em Portman Road, em Ipswich.

As duas equipes chegam para a partida tentando ganhar posições na tabela neste início de liga. Nos confrontos mais recentes pela liga durante a temporada 2024–25, os times empataram em jogos equilibrados, incluindo um 1 a 1 em Portman Road e um 2 a 2 em Craven Cottage.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Ipswich Town x Fulham começa em Portman Road, em Ipswich.

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Premier League - Rodada 6
Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Ipswich Town e Fulham pela Premier League em Portman Road, você pode seguir estes principais métodos de compra:

Site oficial de ingressos do Ipswich Town

Os ingressos para jogos da Premier League geralmente são colocados à venda em janelas com base no status de associação:

  • Fase 1: Official Super Blues / Club Members com pontos de fidelidade acumulados.
  • Fase 2: Official Members em geral.
  • Fase 3: Venda geral, apenas se restarem lugares após as janelas para membros.

Torcedores visitantes (torcedores do Fulham)

  • Se você quiser ficar no setor visitante, deve comprar os ingressos diretamente pelo site oficial do Fulham usando uma conta OneFulham.

Hospitalidade no dia do jogo

  • Se os ingressos regulares estiverem esgotados ou você preferir uma experiência mais premium no dia do jogo, pacotes de hospitalidade, que incluem opções de refeição, acesso a lounges e assentos premium, estão disponíveis diretamente pelo departamento oficial de hospitalidade do Ipswich Town sem a necessidade de pontos de associação prévios.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Ipswich Town x Fulham variam de acordo com o canal de compra, a categoria do assento e a classificação da partida:

Ingressos oficiais pelo valor de face (Portman Road)

  • Entrada geral para mandantes (torcedores do Ipswich Town):
    • Adulto padrão: Normalmente varia entre £34 e £38 para assentos no anel inferior, dependendo de a partida ser classificada como Grau A ou Grau B.
    • Membros oficiais: Ingressos com desconto para membros adultos começam em cerca de £27 a £31, dependendo da localização do assento e da categoria.
    • Juniors / menores de 12 anos: Os preços com concessão começam em £5.
  • Cota para visitantes (torcedores do Fulham):
    • Adulto com teto: Todos os ingressos de visitante da Premier League estão estritamente sujeitos ao teto de preço de toda a liga de £30 por adulto.

Hospitalidade oficial no dia do jogo

Se comprar diretamente pelos pacotes de hospitalidade do Ipswich Town, as opções geralmente incluem:

  • Burley's Bar / Lounges: A partir de £110 a £142 por pessoa.
  • Hall of Fame & Premium Lounges: Variando de £180 a £270+ por pessoa.

Ipswich Town x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Ipswich Town e Fulham

O Ipswich Town venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e nenhum empate nesse recorte. A atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 2 para o Manchester United na Premier League, em 30 de agosto. Antes disso, venceu o Leicester City por 3 a 1 na Carabao Cup e o Sunderland por 2 a 1 na liga. Ao longo desses cinco jogos, o Ipswich marcou 12 gols e sofreu 10, com vitórias na pré-temporada sobre Union Berlin e Rayo Vallecano também fazendo parte da sequência.

O Fulham tem uma vitória nos últimos cinco jogos, com duas derrotas e um empate em partidas competitivas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Premier League, em 30 de agosto. Também perdeu por 3 a 2 para o Chelsea em 24 de agosto. O Fulham venceu o AFC Wimbledon por 3 a 0 na Carabao Cup e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart na pré-temporada, além de empatar por 2 a 2 com o Malaga.

IPS

IPS - Sequência

SUN
V2-1
LEI
V3-1
MUN
D5-2
LIV
D0-2
CRY
V2-3
Gol marcado (sofrido)
10/11
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FUL

FUL - Sequência

CHE
D2-3
WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
LIV
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Ipswich Town x Fulham: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times terminou em 2 a 2, com o Fulham recebendo o Ipswich Town em uma partida da Premier League em 5 de janeiro de 2025. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Ipswich recebeu o Fulham em Portman Road, em 31 de agosto de 2024. Nos últimos cinco encontros registrados, nenhum dos lados dominou, com os resultados divididos entre empates e vitórias do Fulham, incluindo um triunfo do Fulham por 3 a 1 em um jogo da Carabao Cup em Portman Road, em novembro de 2023.

Confrontos

IpswichEmpateFulham
0
2
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Fulham badge
Fulham
FUL
3
FJ
Carabao Cup
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Championship
Fulham badge
Fulham
FUL
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Ipswich Town x Fulham

#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
440081+712
V
V
V
V
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
V
V
V
V
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
V
E
E
V
4
HullHullHUL
422052+38
E
E
V
V
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
V
E
D
V
6
ChelseaChelseaCHE
4211109+17
E
D
V
V
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
E
E
E
V
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
E
V
E
E
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
E
E
E
V
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
V
D
D
V
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
V
E
E
D
12
NewcastleNewcastleNEW
412178-15
D
E
V
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
D
E
V
D
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
D
E
V
D
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
E
E
E
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
D
V
D
D
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
E
E
D
D
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
E
D
D
D
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
D
E
D
D
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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