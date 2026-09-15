Ipswich Town encara o Fulham no sábado, 10 de outubro de 2026, em Portman Road, em Ipswich.

As duas equipes chegam para a partida tentando ganhar posições na tabela neste início de liga. Nos confrontos mais recentes pela liga durante a temporada 2024–25, os times empataram em jogos equilibrados, incluindo um 1 a 1 em Portman Road e um 2 a 2 em Craven Cottage.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Ipswich Town x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Ipswich Town x Fulham começa em Portman Road, em Ipswich.

Premier League - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 10:00 Portman Road

Como comprar ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Ipswich Town e Fulham pela Premier League em Portman Road, você pode seguir estes principais métodos de compra:

Site oficial de ingressos do Ipswich Town

Os ingressos para jogos da Premier League geralmente são colocados à venda em janelas com base no status de associação:

Fase 1: Official Super Blues / Club Members com pontos de fidelidade acumulados.

Fase 2: Official Members em geral.

Fase 3: Venda geral, apenas se restarem lugares após as janelas para membros.

Torcedores visitantes (torcedores do Fulham)

Se você quiser ficar no setor visitante, deve comprar os ingressos diretamente pelo site oficial do Fulham usando uma conta OneFulham.

Hospitalidade no dia do jogo

Se os ingressos regulares estiverem esgotados ou você preferir uma experiência mais premium no dia do jogo, pacotes de hospitalidade, que incluem opções de refeição, acesso a lounges e assentos premium, estão disponíveis diretamente pelo departamento oficial de hospitalidade do Ipswich Town sem a necessidade de pontos de associação prévios.

Quanto custam os ingressos para Ipswich Town x Fulham pela Premier League?

Os preços dos ingressos para Ipswich Town x Fulham variam de acordo com o canal de compra, a categoria do assento e a classificação da partida:

Ingressos oficiais pelo valor de face (Portman Road)

Entrada geral para mandantes (torcedores do Ipswich Town):

Adulto padrão: Normalmente varia entre £34 e £38 para assentos no anel inferior, dependendo de a partida ser classificada como Grau A ou Grau B. Membros oficiais: Ingressos com desconto para membros adultos começam em cerca de £27 a £31 , dependendo da localização do assento e da categoria. Juniors / menores de 12 anos: Os preços com concessão começam em £5 .

Cota para visitantes (torcedores do Fulham):

Adulto com teto: Todos os ingressos de visitante da Premier League estão estritamente sujeitos ao teto de preço de toda a liga de £30 por adulto.



Hospitalidade oficial no dia do jogo

Se comprar diretamente pelos pacotes de hospitalidade do Ipswich Town, as opções geralmente incluem:

Burley's Bar / Lounges: A partir de £110 a £142 por pessoa.

Hall of Fame & Premium Lounges: Variando de £180 a £270+ por pessoa.

Ipswich Town x Fulham pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Ipswich Town e Fulham

O Ipswich Town venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições, com uma derrota e nenhum empate nesse recorte. A atuação mais recente terminou em derrota por 5 a 2 para o Manchester United na Premier League, em 30 de agosto. Antes disso, venceu o Leicester City por 3 a 1 na Carabao Cup e o Sunderland por 2 a 1 na liga. Ao longo desses cinco jogos, o Ipswich marcou 12 gols e sofreu 10, com vitórias na pré-temporada sobre Union Berlin e Rayo Vallecano também fazendo parte da sequência.

O Fulham tem uma vitória nos últimos cinco jogos, com duas derrotas e um empate em partidas competitivas. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Sunderland na Premier League, em 30 de agosto. Também perdeu por 3 a 2 para o Chelsea em 24 de agosto. O Fulham venceu o AFC Wimbledon por 3 a 0 na Carabao Cup e conquistou uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart na pré-temporada, além de empatar por 2 a 2 com o Malaga.

Ipswich Town x Fulham: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois times terminou em 2 a 2, com o Fulham recebendo o Ipswich Town em uma partida da Premier League em 5 de janeiro de 2025. Antes disso, as equipes empataram em 1 a 1 quando o Ipswich recebeu o Fulham em Portman Road, em 31 de agosto de 2024. Nos últimos cinco encontros registrados, nenhum dos lados dominou, com os resultados divididos entre empates e vitórias do Fulham, incluindo um triunfo do Fulham por 3 a 1 em um jogo da Carabao Cup em Portman Road, em novembro de 2023.