Inglaterra enfrenta a Espanha na Liga das Nações A da UEFA. Veja como garantir seus ingressos

Um grande espetáculo do futebol internacional retorna ao Estádio de Wembley, com a Inglaterra de Thomas Tuchel enfrentando a campeã europeia Espanha em um atraente duelo pela Liga das Nações da UEFA.

Os torcedores da Inglaterra vão lotar o icônico estádio nacional no sábado, 26 de setembro de 2026, ansiosos para ver a Inglaterra se testar contra uma das seleções mais talentosas tecnicamente do futebol mundial.

Os torcedores vão transformar Wembley em um paredão branco e vermelho, prontos para criar uma atmosfera eletrizante para um dos principais jogos da pausa internacional.

GOAL traz tudo o que você precisa para comprar ingressos para Inglaterra x Espanha, incluindo os preços da Liga das Nações da UEFA de 2026/27, informações sobre o jogo no Estádio de Wembley, horários de início e detalhes oficiais de reserva.

Quando será o pontapé inicial de Inglaterra x Espanha pela Liga das Nações A da UEFA?

Inglaterra x Espanha começa às 19h45, no horário local, no sábado, 26 de setembro de 2026, no Estádio de Wembley, em Londres.

Liga das Nações A - Rodada 1 26 de set. de 2026 - 14:45 Wembley

Como comprar ingressos para Inglaterra x Espanha pela Liga das Nações da UEFA

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Liga das Nações da UEFA, que vão de entradas comuns a pacotes executivos de hospitalidade, administrados por meio dos portais oficiais das federações ou de mercados secundários verificados de ingressos.

Devido à enorme procura por partidas internacionais no Wembley, com capacidade para 90.000 pessoas, as vendas de ingressos seguem fases estruturadas:

Membros do My England Football: O acesso prioritário para ingressos de entrada comum é concedido a membros registrados do My England Football e a membros do England Supporters Travel Club (ESTC) durante janelas dedicadas de pré-venda.

Venda geral ao público: Os ingressos restantes de entrada comum são disponibilizados ao público por meio do portal oficial de ingressos da FA. No entanto, jogos de alto nível contra a Espanha costumam se esgotar ainda nas fases iniciais para membros.

Plataformas secundárias de ingressos: Se estiver procurando setores esgotados ou lugares de última hora para o dia do jogo, os torcedores podem comprar ingressos verificados em mercados secundários de bilhetes, como a StubHub .

Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Espanha pela Liga das Nações da UEFA?

Os preços de face dos ingressos para jogos da Liga das Nações da UEFA no Estádio de Wembley variam de acordo com a categoria do assento, a perspectiva de visão e o critério de idade:

Categorias: Os ingressos de entrada comum em Wembley são categorizados da Categoria 1 (assentos laterais dos níveis 1 e 2) até a Categoria 4 (cantos do anel superior/atrás dos gols), com preços de face para adultos geralmente variando entre £35 e £110+ .

Descontos e concessões: Ingressos com desconto estão disponíveis para Juniors (menores de 16 anos), jovens adultos e idosos nas seções designadas de entrada comum.

Localização do assento: As arquibancadas centrais laterais ( Bobby Moore Stand / Main Longside Tiers ) têm preços mais altos por oferecerem visão premium, enquanto os níveis superiores oferecem os valores de entrada.

Ingressos digitais no celular: A entrada no Estádio de Wembley é estritamente digital. Os espectadores recebem os ingressos móveis diretamente em seus smartphones por meio de carteiras digitais oficiais ou aplicativos de ingressos para o dia do jogo.

Preços e disponibilidade de ingressos para o setor visitante

Para jogos da Liga das Nações da UEFA no Estádio de Wembley, os torcedores da Espanha que viajam para a partida recebem assentos no setor visitante designado (East Stand Upper / Lower Tier Corner - Blocks 113 to 115).

Os preços de face dos ingressos do setor visitante para partidas da Liga das Nações da UEFA são regulamentados pelas diretrizes da UEFA e geralmente variam entre €35 e €60.

Para comprar ingressos na cota oficial de visitantes, os torcedores que viajam precisam ser membros registrados do clube oficial de torcedores da Real Federação Espanhola de Futebol (Selección Española / RFEF). As cotas para o setor visitante são distribuídas pelos canais oficiais de ingressos da RFEF e costumam se esgotar em sorteios internos para membros.

Inglaterra x Espanha pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Forma de Inglaterra e Espanha

A Inglaterra chega para este jogo com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, todos disputados na Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França nas quartas de final, em 18 de julho, resultado que destacou seu poder ofensivo. Também venceu a Noruega por 2 a 1 e o México por 3 a 2 durante o torneio, embora a derrota por 2 a 1 para a Argentina na semifinal tenha encerrado sua Copa do Mundo. Ao longo dessas cinco partidas, a Inglaterra marcou 11 gols e sofreu oito.

A forma recente da Espanha é excepcional. A equipe de De la Fuente venceu todos os cinco jogos que disputou na Copa do Mundo, marcou sete gols e sofreu apenas dois. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final, em 19 de julho, e também venceu a França por 2 a 0 na semifinal. Essa sequência de cinco vitórias consecutivas incluiu jogos sem sofrer gols em três das cinco partidas.

Inglaterra x Espanha: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou com vitória da Espanha por 2 a 1 na final da Euro 2024, em 14 de julho de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Espanha leva vantagem com três vitórias, contra uma da Inglaterra, além de um empate. A única vitória da Inglaterra nessa sequência veio na Liga das Nações da UEFA de 2018, quando venceu por 3 a 2 em Sevilha.

Classificação de Inglaterra e Espanha

No Grupo 3 da Liga das Nações da UEFA, a Inglaterra ocupa atualmente a terceira posição e a Espanha a quarta no início da competição.