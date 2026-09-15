Como conseguir ingressos para Inglaterra x Croácia: preços da Liga das Nações da UEFA A, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Inglaterra encerra seus jogos em casa de 2026 recebendo a Croácia no Estádio de Wembley na quinta-feira, 12 de novembro, em um confronto da Liga A, Grupo A3, que também envolve Espanha e Tchéquia. Será o primeiro encontro entre as duas seleções desde que a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026, em Dallas.
Este é o último jogo em casa de um movimentado outono para a equipe de Thomas Tuchel, depois da estreia já esgotada contra a Espanha e da visita da Tchéquia em outubro. Com a Inglaterra buscando terminar bem a fase de grupos, a expectativa é de alta demanda por casa cheia contra a Croácia.
GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir agora mesmo seus ingressos para Inglaterra x Croácia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.
Quando será o pontapé inicial de Inglaterra x Croácia pela Liga A da Uefa Nations League?
Inglaterra x Croácia será disputado no Estádio de Wembley, em Londres, com as informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida.
Onde comprar ingressos para Inglaterra x Croácia?
Os ingressos para esta partida são disponibilizados primeiro por meio do portal oficial de venda de ingressos da England Football, com prioridade para membros do England Supporters Travel Club (ESTC) e membros England+ durante janelas dedicadas de pré-venda antes de a venda geral ser aberta ao público em geral.
Alguns pontos importantes para saber sobre a compra de ingressos para esta partida:
- Pré-venda ESTC – janela prioritária para membros do England Supporters Travel Club antes da venda geral
- Pré-venda England+ – uma segunda janela prioritária para membros registrados antes de os ingressos serem totalmente liberados ao público
- Preços com desconto – descontos disponíveis para maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos, além de uma área dedicada para famílias
- Mercado secundário – StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados
Tendo em vista que o jogo de abertura da Inglaterra contra a Espanha já está esgotado, é altamente recomendável garantir seu lugar cedo assim que a venda geral for aberta também para este duelo.
Quanto custam os ingressos para Inglaterra x Croácia?
Os preços oficiais pela England Football começam em £35, com ingressos padrão para adultos disponíveis por £35, £45, £65 e £80, dependendo da localização do assento, além de um número limitado de lugares no Nível Dois com preços de £95 e £120. A área para famílias custa £25 para adultos e £12,50 para crianças, com desconto de £10 para maiores de 65 anos, estudantes e menores de 16 anos em outras áreas do estádio.
StubHub é a melhor opção se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, com listagens no mercado secundário para esta partida começando atualmente em cerca de £75.
Como acontece com qualquer partida internacional de alta procura, os preços podem mudar à medida que o dia do jogo se aproxima, então garantir seu lugar o quanto antes costuma ser a opção mais segura se você estiver trabalhando com um orçamento específico.
Inglaterra x Croácia pela Liga A da Uefa Nations League: tudo o que você precisa saber
Forma de Inglaterra e Croácia
A Inglaterra venceu quatro e perdeu um de seus últimos cinco jogos, marcando 14 gols e sofrendo sete nesse período. Sua partida mais recente foi uma vitória por 4 a 6 sobre a França nas quartas de final da Copa do Mundo, resultado que destaca tanto sua produção ofensiva quanto a exposição defensiva que mostrou em alguns momentos. A única derrota nessa sequência veio contra a Argentina, que encerrou a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo na fase semifinal com uma vitória por 2 a 1.
A Croácia venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando sete gols e sofrendo nove. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu Gana por 2 a 1 e Panamá por 1 a 0, mas a derrota por 4 a 2 para a Inglaterra na fase de grupos foi o revés mais pesado ao longo dessas cinco partidas.
Inglaterra x Croácia: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando a Inglaterra venceu por 4 a 2 em junho. Antes disso, a Inglaterra derrotou a Croácia por 1 a 0 na Euro 2020. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inglaterra tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma da Croácia, sendo que o único triunfo croata veio na semifinal da Copa do Mundo de 2018, quando venceu por 2 a 1. Os cinco encontros também incluem uma vitória da Inglaterra por 2 a 1 e um empate por 0 a 0, ambos pela Uefa Nations League de 2018-19.