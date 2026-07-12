Como conseguir ingressos para Inglaterra x Argentina OU Suíça: preços das semifinais da Copa do Mundo, informações sobre os jogos, vendas de última hora e muito mais

A Inglaterra conseguiu, por pouco, garantir sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo da FIFA de 2026. Apesar de ter ficado atrás da Noruega no primeiro tempo do confronto totalmente europeu pelas quartas de final em Miami, Jude Bellingham mais uma vez esteve à altura do desafio, marcando o gol de empate no tempo regulamentar e o gol da vitória na prorrogação, deixando a torcida dos Três Leões em delírio.

Agora, a Inglaterra está a apenas uma vitória de chegar à sua primeira final de Copa do Mundo em 60 anos, e sabemos o que aconteceu naquela época, em 1966. Mas, antes disso, é claro, a equipe de Thomas Tuchel enfrenta um grande confronto nas semifinais em Atlanta contra a Argentina ou a Suíça na quarta-feira (15 de julho).

Deixe o GOAL lhe dar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode reservar lugares para a segunda semifinal e quanto eles custam.

A que horas começa a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina OU Suíça?

A segunda semifinal da Copa do Mundo será disputada no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium).

Copa do Mundo - Semifinal Atlanta Stadium

Como comprar ingressos para a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra x Argentina OU Suíça?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para as semifinais da Copa do Mundo entre Inglaterra x Argentina OU Suíça?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custaram a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

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