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Como conseguir ingressos para Hull City x Manchester United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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O Hull City retorna à terra prometida da Premier League, e você pode vê-lo enfrentar o Manchester United

Após uma década longe, o Hull City está finalmente de volta à Premier League. A equipe inicia sua tão aguardada campanha de 2026/27 com um grande duelo em casa contra o Manchester United, campeão inglês 20 vezes, no sábado, 22 de agosto.

Os torcedores dos Tigers ainda devem estar em êxtase após a vitória de seu time sobre o Middlesbrough na final dos play-offs da Championship, em Wembley, em maio, com Oli McBurnie marcando o dramático gol da vitória nos acréscimos.

O Manchester United também encerrou a campanha de 2025/26 em alta, garantindo vaga na Champions League após terminar em terceiro. Agora com Michael Carrick efetivado no cargo, o objetivo é construir sobre as bases sólidas lançadas na temporada passada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Hull City e Manchester United pela Premier League?

Hull City x Manchester United começa às 12h30 BST de sábado, 22 de agosto, no MKM Stadium, em Hull.

crest
Premier League - Rodada 1
The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais donos de carnê mantêm seus lugares ou devolvem partidas que não serão usadas ao clube.
  • Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem em partidas da Premier League.

Para quem busca ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de sócio oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para a torcida visitante

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante durante a temporada 2026/27, com confirmação de que a medida seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas de forma exclusiva aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

Forma

HUL

HUL - Sequência

MIL
E0-0
MIL
V0-2
MID
V1-0
KSP
V0-3
RIZ
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
MUN

MUN - Sequência

SUN
E0-0
NFO
V3-2
BHA
V0-3
WRE
D0-1
RBK
V0-5
Gol marcado (sofrido)
11/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

HullEmpateManchester United
1
2
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Carabao Cup
Hull badge
Hull
HUL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Hull badge
Hull
HUL
0
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
FJ
2Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Hull x Manchester United

Hull crest
Hull
HUL
Formação
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN

Técnico

  • S. Jakirovic

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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