Como conseguir ingressos para Hull City x Manchester United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Após uma década longe, o Hull City está finalmente de volta à Premier League. A equipe inicia sua tão aguardada campanha de 2026/27 com um grande duelo em casa contra o Manchester United, campeão inglês 20 vezes, no sábado, 22 de agosto.

Os torcedores dos Tigers ainda devem estar em êxtase após a vitória de seu time sobre o Middlesbrough na final dos play-offs da Championship, em Wembley, em maio, com Oli McBurnie marcando o dramático gol da vitória nos acréscimos.

O Manchester United também encerrou a campanha de 2025/26 em alta, garantindo vaga na Champions League após terminar em terceiro. Agora com Michael Carrick efetivado no cargo, o objetivo é construir sobre as bases sólidas lançadas na temporada passada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hull City x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Hull City e Manchester United pela Premier League?

Hull City x Manchester United começa às 12h30 BST de sábado, 22 de agosto, no MKM Stadium, em Hull.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Como comprar ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para partidas da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambistas e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais donos de carnê mantêm seus lugares ou devolvem partidas que não serão usadas ao clube.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os sócios que não foram contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é sócio praticamente não existem em partidas da Premier League.

Para quem busca ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hull City x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para as categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preços premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de sócio oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou dos sistemas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para a torcida visitante

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante durante a temporada 2026/27, com confirmação de que a medida seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas de forma exclusiva aos detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para sócios.

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