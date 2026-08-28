O Hoffenheim enfrenta o VfB Stuttgart no sábado, 12 de setembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

O encontro mais recente entre os dois pela liga, em maio de 2026, terminou em um emocionante empate por 3 a 3 no mesmo estádio. No retrospecto geral do confronto, o Stuttgart leva ligeira vantagem, embora os jogos em Sinsheim costumem ser imprevisíveis para os dois lados.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Hoffenheim x VfB Stuttgart será disputado na SNP Arena, em Sinsheim. Confira a programação local para ver o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

Bundesliga - Rodada 3 12 de set. de 2026 - 09:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, você tem duas opções principais:

Canais oficiais dos clubes: A forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos online do TSG Hoffenheim, já que o clube é o mandante da partida na PreZero Arena, em Sinsheim. Os torcedores visitantes também podem consultar a loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart para a venda da carga destinada à torcida visitante, embora isso muitas vezes exija associação oficial ao clube.

Mercado secundário e agregadores: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, há ingressos disponíveis em plataformas de revenda e sites de comparação, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

O custo dos ingressos para a partida entre Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, varia de acordo com a localização do assento, a categoria do ingresso e se a compra é feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes normalmente começam em cerca de £15 a £20 para os setores de arquibancada em pé (Stehplatz). Os ingressos para assentos (Sitzplatz) geralmente variam entre £30 e £70 , dependendo da proximidade do gramado ou dos setores centrais.

Mercado secundário e agregadores: Em plataformas terceirizadas de revenda e agregadores de ingressos, como o StubHub, os preços variam de acordo com a demanda. No momento, os ingressos mais baratos no mercado secundário começam em cerca de £40 a £85 , enquanto os assentos premium ou centrais nos setores inferiores chegam a £100 a £150+ por ingresso.

Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim x VfB Stuttgart

O Hoffenheim chega para a partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue na DFB-Pokal, em 22 de agosto, um triunfo convincente na copa após um empate por 2 a 2 em amistoso com o Tottenham Hotspur. Antes, na pré-temporada, a equipe venceu o Karlsruher SC por 3 a 0 e o Holstein Kiel por 3 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu oito.

O Stuttgart também chega para o jogo com campanha de três vitórias, um empate e uma derrota. A última partida foi a vitória por 4 a 0 sobre o Hansa Rostock pela DFB-Pokal, em 21 de agosto, embora esse resultado tenha sido ofuscado pelas lesões sofridas durante o jogo. O Stuttgart empatou em 2 a 2 com o Paris FC no fim de julho e perdeu por 1 a 0 para o Fulham em amistoso em 15 de agosto. A equipe marcou 16 gols ao longo dos cinco jogos, mas sofreu oito, um padrão que sugere que o time de Hoeness pode ser vulnerável defensivamente.

Hoffenheim x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando Hoffenheim e Stuttgart empataram por 3 a 3 na SNP Arena, em uma partida da Bundesliga. Antes disso, o duelo pela Bundesliga em dezembro de 2025, em Stuttgart, terminou sem gols. Nos últimos cinco confrontos entre os times pela Bundesliga, nenhum dos dois conseguiu estabelecer domínio, com o retrospecto mostrando dois empates, uma vitória do Stuttgart e mais dois empates, incluindo um 1 a 1 em fevereiro de 2025 e outro 1 a 1 em outubro de 2024. A vitória mais recente no recorte pertence ao Stuttgart, que bateu o Hoffenheim por 3 a 0 em Sinsheim, em março de 2024.