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Como conseguir ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Hoffenheim encara o VfB Stuttgart na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

O Hoffenheim enfrenta o VfB Stuttgart no sábado, 12 de setembro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

O encontro mais recente entre os dois pela liga, em maio de 2026, terminou em um emocionante empate por 3 a 3 no mesmo estádio. No retrospecto geral do confronto, o Stuttgart leva ligeira vantagem, embora os jogos em Sinsheim costumem ser imprevisíveis para os dois lados.  

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Hoffenheim x VfB Stuttgart será disputado na SNP Arena, em Sinsheim. Confira a programação local para ver o horário confirmado do pontapé inicial na sua região.

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Bundesliga - Rodada 3
SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida entre Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, você tem duas opções principais:

  • Canais oficiais dos clubes: A forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face é diretamente pelo portal oficial de ingressos online do TSG Hoffenheim, já que o clube é o mandante da partida na PreZero Arena, em Sinsheim. Os torcedores visitantes também podem consultar a loja oficial de ingressos do VfB Stuttgart para a venda da carga destinada à torcida visitante, embora isso muitas vezes exija associação oficial ao clube.
  • Mercado secundário e agregadores: Se as cargas oficiais estiverem esgotadas, há ingressos disponíveis em plataformas de revenda e sites de comparação, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga?

O custo dos ingressos para a partida entre Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga, em 12 de setembro de 2026, varia de acordo com a localização do assento, a categoria do ingresso e se a compra é feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas secundárias de revenda:

  • Ingressos oficiais pelo valor de face: Os ingressos padrão comprados diretamente pelos canais oficiais dos clubes normalmente começam em cerca de £15 a £20 para os setores de arquibancada em pé (Stehplatz). Os ingressos para assentos (Sitzplatz) geralmente variam entre £30 e £70, dependendo da proximidade do gramado ou dos setores centrais.
  • Mercado secundário e agregadores: Em plataformas terceirizadas de revenda e agregadores de ingressos, como o StubHub, os preços variam de acordo com a demanda. No momento, os ingressos mais baratos no mercado secundário começam em cerca de £40 a £85, enquanto os assentos premium ou centrais nos setores inferiores chegam a £100 a £150+ por ingresso.

Hoffenheim x VfB Stuttgart pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Hoffenheim x VfB Stuttgart

O Hoffenheim chega para a partida com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Erzgebirge Aue na DFB-Pokal, em 22 de agosto, um triunfo convincente na copa após um empate por 2 a 2 em amistoso com o Tottenham Hotspur. Antes, na pré-temporada, a equipe venceu o Karlsruher SC por 3 a 0 e o Holstein Kiel por 3 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, o Hoffenheim marcou 12 gols e sofreu oito.

O Stuttgart também chega para o jogo com campanha de três vitórias, um empate e uma derrota. A última partida foi a vitória por 4 a 0 sobre o Hansa Rostock pela DFB-Pokal, em 21 de agosto, embora esse resultado tenha sido ofuscado pelas lesões sofridas durante o jogo. O Stuttgart empatou em 2 a 2 com o Paris FC no fim de julho e perdeu por 1 a 0 para o Fulham em amistoso em 15 de agosto. A equipe marcou 16 gols ao longo dos cinco jogos, mas sofreu oito, um padrão que sugere que o time de Hoeness pode ser vulnerável defensivamente.

TSG

TSG - Sequência

HSK
V3-1
KSC
V3-0
TOT
D3-0
TOT
E2-2
AUE
V0-4
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
STU

STU - Sequência

OFC
V1-8
PAR
E2-2
EVE
V3-1
FUL
D1-0
HRO
V0-4
Gol marcado (sofrido)
17/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Hoffenheim x VfB Stuttgart: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em 2 de maio de 2026, quando Hoffenheim e Stuttgart empataram por 3 a 3 na SNP Arena, em uma partida da Bundesliga. Antes disso, o duelo pela Bundesliga em dezembro de 2025, em Stuttgart, terminou sem gols. Nos últimos cinco confrontos entre os times pela Bundesliga, nenhum dos dois conseguiu estabelecer domínio, com o retrospecto mostrando dois empates, uma vitória do Stuttgart e mais dois empates, incluindo um 1 a 1 em fevereiro de 2025 e outro 1 a 1 em outubro de 2024. A vitória mais recente no recorte pertence ao Stuttgart, que bateu o Hoffenheim por 3 a 0 em Sinsheim, em março de 2024.

Confrontos

HoffenheimEmpateStuttgart
0
4
1
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
3
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
0
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
1
FJ
Bundesliga
Hoffenheim badge
Hoffenheim
TSG
0
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
3
FJ
5Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Hoffenheim x VfB Stuttgart

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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