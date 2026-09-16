Hoffenheim encara o Hamburger SV no sábado, 10 de outubro de 2026, na SNP Arena, em Sinsheim.

Historicamente, os dois clubes têm um retrospecto de confronto direto bastante equilibrado, com o Hoffenheim levando uma ligeira vantagem de 8 vitórias contra 7 do Hamburger SV. No encontro mais recente entre eles, em 25 de abril de 2026, o Hoffenheim venceu por 2 a 1 fora de casa, no Volksparkstadion.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hoffenheim x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hoffenheim x Hamburger SV pela Bundesliga?

Hoffenheim x Hamburger SV será na SNP Arena, em Sinsheim, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 5 10 de out. de 2026 - 09:30 SNP Arena

Como comprar ingressos para Hoffenheim x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para TSG 1899 Hoffenheim x Hamburger SV, você pode seguir estas principais opções de compra:

Portais oficiais de venda de ingressos dos clubes: Loja oficial de ingressos do TSG Hoffenheim: Visite o portal oficial de venda de ingressos do TSG Hoffenheim. Normalmente, os ingressos são disponibilizados primeiro para sócios em uma janela exclusiva de pré-venda, antes de qualquer lote remanescente ser colocado à venda para o público em geral.

Loja oficial de ingressos do Hamburger SV: Se você pretende se sentar no setor destinado à torcida visitante, consulte o portal oficial de venda de ingressos do Hamburger SV, já que os ingressos para visitantes são distribuídos diretamente pelo clube visitante a seus sócios e detentores de carnê de temporada. Plataformas oficiais de revenda de ingressos (Zweitmarkt): O Hoffenheim opera uma troca oficial de ingressos diretamente em seu site. Detentores de carnê de temporada que não puderem comparecer recolocam seus assentos à venda pelo valor nominal oficial, oferecendo uma forma segura e legítima de comprar ingressos caso a partida se esgote. Vendas para o público em geral e dicas de reserva: As datas de venda de ingressos normalmente são anunciadas algumas semanas antes do dia do jogo. Criar uma conta de usuário gratuita com antecedência na plataforma de ingressos do TSG Hoffenheim permitirá que você acesse o portal rapidamente assim que a venda para o público for aberta.

Quanto custam os ingressos para Hoffenheim x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim x Hamburger SV na SNP Arena (PreZero Arena) dependem da categoria do assento e de onde você os comprar:

Preços oficiais de valor nominal (loja de ingressos do TSG Hoffenheim)

Ingressos em pé (Stehplätze): Os ingressos padrão em pé começam em cerca de €15 a €20 (com meia-entrada disponível em torno de €12 a €15 ).

Ingressos com assento (Sitzplätze):

Anel inferior / blocos familiares: Aproximadamente €30 a €45 . Categoria 2 (cantos / anéis superiores): Em torno de €45 a €65 . Categoria 1 (tribuna principal / laterais centrais opostas): Variam de €65 a €115+ , dependendo do bloco específico e da proximidade com a linha do meio-campo.

VIP e hospitalidade: Normalmente começam em €150 a €250+ .

Preços do mercado secundário e de revenda

Troca oficial de ingressos do clube (Zweitmarkt): Vendidos diretamente pelo valor nominal original (geralmente €15 a €115 , dependendo do assento).

Hoffenheim x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hoffenheim e Hamburger SV

O Hoffenheim registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Borussia Dortmund na Bundesliga. Antes, nessa sequência, venceu o Erzgebirge Aue por 4 a 0 na DFB-Pokal e empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur na pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, o Hoffenheim marcou 11 gols e sofreu 11.

O Hamburg venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma pesada derrota por 5 a 0 para o Mainz na Bundesliga. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Borussia Dortmund na rodada de abertura, embora tenha vencido seu duelo pela copa contra o SC Verl por 3 a 0. O Hamburg marcou seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Hoffenheim x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando o Hoffenheim venceu por 2 a 1 fora de casa, no Volksparkstadion, pela Bundesliga. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, o Hoffenheim venceu três vezes contra duas do Hamburg, com o Hoffenheim também conquistando uma vitória em casa por 4 a 1 em dezembro de 2025 e um triunfo por 2 a 0 em abril de 2018. As vitórias do Hamburg no recorte vieram em novembro de 2017 (3 a 0) e abril de 2017 (2 a 1).