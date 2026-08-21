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Como conseguir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 na Bundesliga. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

As duas equipes chegam para o confronto do início da temporada em busca de pontos cruciais para ganhar embalo positivo na elite. O encontro anterior entre elas na Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou em empate por 1 a 1 na Mewa Arena.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Hamburger SV x Mainz 05 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo.

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Bundesliga - Rodada 2
Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 no Volksparkstadion, siga estes canais oficiais e confiáveis:

  • Onde comprar: Acesse o portal oficial de ingressos do Hamburger SV (hsv.de).
  • Loja oficial de ingressos do Hamburger SV (canal principal)
    • Prioridade para sócios: Os sócios oficiais do HSV recebem acesso antecipado à venda de ingressos para jogos em casa antes de qualquer liberação ao público geral.
    • Venda geral: Os ingressos restantes entram em venda geral cerca de 2 a 4 semanas antes do dia do jogo.
  • Cota oficial de ingressos do Mainz 05 para visitantes (para torcedores visitantes)
    • Onde comprar: Se você torce pelo Mainz 05, compre pelo portal oficial de ingressos do 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
    • Setor: Os torcedores visitantes ficam no bloco destinado aos visitantes (Gastbereich) no Volksparkstadion.
    • Mercados secundários: Se as opções principais estiverem esgotadas, os ingressos aparecem em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Hamburger SV vs. Mainz 05 no Volksparkstadion dependem da categoria do assento e de a compra ser feita diretamente ou no mercado secundário:

Preços oficiais diretos (loja de ingressos do HSV)

  • Lugar em pé (Stehplatz):€16 – €22
  • Assento padrão (Sitzplatz):€30 – €85 (varia por nível, canto ou visão central)
  • VIP & hospitalidade:€200+

Preços do mercado secundário e de revenda

Se a compra for feita por plataformas de revenda verificadas ou marketplaces agregadores:

  • Preços iniciais: Assentos de entrada nos setores superiores começam em torno de US$ 55 – US$ 65 (~€50 – €60).   
  • Assentos médios: O setor inferior padrão (Unterrang) e as visões centrais variam de US$ 85 – US$ 185 (~€78 – €170).
  • Assentos premium: Fileiras centrais inferiores ou setores no meio-campo variam de US$ 200 – US$ 450+.

Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hamburger SV x Mainz 05

O Hamburger SV chega para este confronto com campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse, em 15 de agosto, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Lille uma semana antes. As derrotas para Everton e Rapid Wien foram os pontos baixos do calendário de preparação. O HSV marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu oito, o que sugere que sua organização defensiva precisará ser ajustada com o retorno do futebol competitivo.

O Mainz 05 mostrou boa forma ao longo de toda a pré-temporada, vencendo quatro dos últimos cinco jogos e empatando um. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o AFC Bournemouth em 15 de agosto, e a equipe também conquistou uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Paris FC. O empate por 3 a 3 com a Udinese foi a única ocasião em que o time de Fischer deixou pontos pelo caminho. O Mainz marcou 13 gols em cinco amistosos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que aponta para uma unidade ofensiva bem trabalhada antes do início da nova temporada.

HSV

HSV - Sequência

RAP
D3-2
HDH
V3-1
EVE
D1-2
LIL
E2-2
TFC
V1-2
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
M05

M05 - Sequência

HSK
V3-0
ALA
V1-0
UDI
E3-3
PAR
V4-0
BOU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Hamburger SV x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, com o Mainz recebendo o HSV na Bundesliga em 20 de fevereiro de 2026. Antes disso, o Hamburger SV impôs uma pesada derrota por 4 a 0 ao Mainz no Volksparkstadion em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela Bundesliga, cada lado conquistou uma vitória, com três empates completando o retrospecto do confronto direto.

Confrontos

HamburgoEmpateMainz
1
3
1
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
4
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
Bundesliga
Mainz badge
Mainz
M05
3
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
2
FJ
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
Mainz badge
Mainz
M05
0
FJ
7Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Hamburger SV x Mainz 05

Na tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa atualmente a décima colocação, com o Mainz 05 duas posições abaixo, em 12º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
ColôniaColôniaKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
MainzMainzM05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
LeipzigLeipzigRBL
00000000
15
SchalkeSchalkeS04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
StuttgartStuttgartSTU
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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