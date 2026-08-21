Como conseguir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Hamburger SV enfrenta o Mainz 05 no domingo, 6 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.
As duas equipes chegam para o confronto do início da temporada em busca de pontos cruciais para ganhar embalo positivo na elite. O encontro anterior entre elas na Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou em empate por 1 a 1 na Mewa Arena.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x Mainz 05, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Hamburger SV x Mainz 05 acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo.
Como comprar ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Para comprar ingressos para a partida da Bundesliga entre Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 no Volksparkstadion, siga estes canais oficiais e confiáveis:
- Onde comprar: Acesse o portal oficial de ingressos do Hamburger SV (hsv.de).
- Loja oficial de ingressos do Hamburger SV (canal principal)
- Prioridade para sócios: Os sócios oficiais do HSV recebem acesso antecipado à venda de ingressos para jogos em casa antes de qualquer liberação ao público geral.
- Venda geral: Os ingressos restantes entram em venda geral cerca de 2 a 4 semanas antes do dia do jogo.
- Cota oficial de ingressos do Mainz 05 para visitantes (para torcedores visitantes)
- Onde comprar: Se você torce pelo Mainz 05, compre pelo portal oficial de ingressos do 1. FSV Mainz 05 (mainz05.de).
- Setor: Os torcedores visitantes ficam no bloco destinado aos visitantes (Gastbereich) no Volksparkstadion.
- Mercados secundários: Se as opções principais estiverem esgotadas, os ingressos aparecem em mecanismos de busca de ingressos e plataformas secundárias, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga?
Os preços dos ingressos para Hamburger SV vs. Mainz 05 no Volksparkstadion dependem da categoria do assento e de a compra ser feita diretamente ou no mercado secundário:
Preços oficiais diretos (loja de ingressos do HSV)
- Lugar em pé (Stehplatz):€16 – €22
- Assento padrão (Sitzplatz):€30 – €85 (varia por nível, canto ou visão central)
- VIP & hospitalidade:€200+
Preços do mercado secundário e de revenda
Se a compra for feita por plataformas de revenda verificadas ou marketplaces agregadores:
- Preços iniciais: Assentos de entrada nos setores superiores começam em torno de US$ 55 – US$ 65 (~€50 – €60).
- Assentos médios: O setor inferior padrão (Unterrang) e as visões centrais variam de US$ 85 – US$ 185 (~€78 – €170).
- Assentos premium: Fileiras centrais inferiores ou setores no meio-campo variam de US$ 200 – US$ 450+.
Hamburger SV x Mainz 05 pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Forma de Hamburger SV x Mainz 05
O Hamburger SV chega para este confronto com campanha de pré-temporada de duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse, em 15 de agosto, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Lille uma semana antes. As derrotas para Everton e Rapid Wien foram os pontos baixos do calendário de preparação. O HSV marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu oito, o que sugere que sua organização defensiva precisará ser ajustada com o retorno do futebol competitivo.
O Mainz 05 mostrou boa forma ao longo de toda a pré-temporada, vencendo quatro dos últimos cinco jogos e empatando um. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o AFC Bournemouth em 15 de agosto, e a equipe também conquistou uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Paris FC. O empate por 3 a 3 com a Udinese foi a única ocasião em que o time de Fischer deixou pontos pelo caminho. O Mainz marcou 13 gols em cinco amistosos e sofreu apenas quatro, um retrospecto que aponta para uma unidade ofensiva bem trabalhada antes do início da nova temporada.
Hamburger SV x Mainz 05: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 1 a 1, com o Mainz recebendo o HSV na Bundesliga em 20 de fevereiro de 2026. Antes disso, o Hamburger SV impôs uma pesada derrota por 4 a 0 ao Mainz no Volksparkstadion em outubro de 2025. Nos últimos cinco encontros registrados pela Bundesliga, cada lado conquistou uma vitória, com três empates completando o retrospecto do confronto direto.
Confrontos
Classificação de Hamburger SV x Mainz 05
Na tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa atualmente a décima colocação, com o Mainz 05 duas posições abaixo, em 12º.
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