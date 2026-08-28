Hamburger SV enfrenta o FC Koeln no sábado, 19 de setembro de 2026, no Volksparkstadion, em Hamburgo.

As duas equipes se enfrentaram anteriormente em março de 2026, em um empate apertado por 1 a 1 exatamente no mesmo local. O Hamburger SV buscará aproveitar o fator casa para garantir pontos cruciais no início da campanha.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Hamburger SV x FC Koeln, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Hamburger SV x FC Koeln pela Bundesliga?

Hamburger SV x FC Koeln acontece no Volksparkstadion, em Hamburgo, com a partida sendo realizada como parte da temporada 2026/27 da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 4 19 de set. de 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Como comprar ingressos para Hamburger SV x FC Koeln pela Bundesliga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Hamburger SV x 1. FC Köln por meio de plataformas oficiais e secundárias:

Loja oficial de ingressos do HSV: Como o Hamburger SV recebe esta partida no Volksparkstadion, os ingressos estão disponíveis principalmente no site oficial de venda de ingressos do HSV (hsv.de/tickets). Sócios do clube têm acesso prioritário à pré-venda antes que qualquer ingresso remanescente entre em venda geral ao público.

Troca oficial de ingressos (Zweitmarkt): Se a partida esgotar na venda geral, o HSV opera em seu site uma troca oficial secundária de ingressos, em que detentores de carnês revendem seus lugares pelo valor de face.

Cota para torcedores visitantes (FC Köln): Torcedores visitantes do FC Köln podem comprar os ingressos destinados ao setor visitante por meio do portal oficial de sócios do 1. FC Köln (fc.de), desde que sejam sócios registrados do clube.

Mercados secundários: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente listam ingressos revendidos para a partida, embora a compra diretamente pelos canais oficiais do clube seja fortemente recomendada para garantir a entrada e evitar taxas adicionais.

Quanto custam os ingressos para Hamburger SV x FC Koeln pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Hamburger SV x 1. FC Köln no Volksparkstadion dependem de você comprá-los diretamente do clube pelo valor de face ou por meio de plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais dos ingressos pelo valor de face (Loja de ingressos do HSV)

Setor em pé (Nordtribüne / Stehplatz): Aproximadamente €16 – €22.

Assentos padrão (Unterrang & Oberrang): Aproximadamente €30 – €76, dependendo do setor e da visão.

Pacotes de hospitalidade e VIP: Aproximadamente €220 – €450+ incluindo acesso ao lounge, catering e assentos centrais premium.

Plataformas secundárias e de revenda

Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de revenda para este confronto específico normalmente começam em torno de:

Lugares de entrada / assentos mais baratos disponíveis: A partir de cerca de €58 – €92 para assentos de categoria básica.

Assentos médios no anel inferior / meio-campo: Variando de €93 – €175.

Listagens premium e de última hora: Variando de €186 – €326+ para visões centrais próximas ao gramado.

Hamburger SV x FC Koeln pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Hamburger SV x FC Koeln

O Hamburger SV registra três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o SC Verl na DFB-Pokal, em 24 de agosto, resultado que lhe deu um início confiante na ação competitiva. Antes, na pré-temporada, o HSV empatou por 2 a 2 com o Lille e venceu o Toulouse por 2 a 1, embora uma derrota por 2 a 1 para o Everton tenha mostrado que ainda há trabalho a ser feito defensivamente. Ao longo dessas cinco partidas, o Rothosen marcou nove gols e sofreu seis.

O FC Koeln chega com quatro vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos. O mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Wuerzburger Kickers pela DFB-Pokal em 24 de agosto. O Koeln também registrou vitórias consecutivas sobre a Real Sociedad na pré-temporada, vencendo por 2 a 1 e 2 a 0, e empatou por 2 a 2 com o Hertha Berlin. Sua única derrota nesta sequência foi uma vitória por 8 a 0 em amistoso sobre o Bergisch Gladbach, o que demonstrou seu poder ofensivo. O Koeln marcou 15 gols e sofreu cinco em seus últimos cinco jogos.

Hamburger SV x FC Koeln: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Bundesliga em 14 de março de 2026, quando Hamburger SV e FC Koeln empataram por 1 a 1 no Volksparkstadion. Antes disso, o Koeln aplicou uma pesada derrota por 4 a 1 no HSV fora de casa em novembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros registrados, o Koeln leva vantagem no retrospecto do confronto, com três vitórias contra uma do HSV, além de um empate entre os lados.