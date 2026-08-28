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Como conseguir ingressos para Getafe x Malaga: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Getafe enfrenta o Malaga em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Getafe e Malaga se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O Getafe leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, tendo vencido três dos últimos cinco duelos de LaLiga contra o Málaga, incluindo uma vitória em casa por 1 a 0 no Coliseum, em janeiro de 2018. O Getafe chega para a partida buscando ganhar embalo, enquanto o Málaga tenta mudar seu desempenho fora de casa e subir na tabela após um início de temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Malaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Getafe x Malaga pela LaLiga?

Getafe x Malaga acontece no Coliseum, em Getafe. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.

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La Liga - Rodada 7
Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Malaga pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Málaga no Estadio Coliseum, em Getafe, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções oficiais e secundárias de venda:

  • Site oficial do Getafe CF: Como o Getafe é o mandante, os ingressos para o público em geral são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de vendas no site principal do Getafe CF (entradas.getafecf.com). As vendas gerais normalmente começam entre 1 e 2 semanas antes do dia do jogo.
  • Bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas): Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, no Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Cota oficial do Málaga CF para visitantes: Se você for torcedor do Málaga CF no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pela seção oficial de ingressos do Málaga (entradas.malagacf.com) para sócios oficiais do clube e detentores de carnê de temporada.
  • Mercado secundário e agregadores: Se os lugares oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos e sites de comparação, como o StubHub, listam ingressos revendidos de diferentes opções pelo estádio.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Malaga pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Getafe e Málaga variam dependendo de você comprá-los na bilheteria oficial do clube pelo valor nominal ou por meio de plataformas secundárias de revenda.

  • Ingressos oficiais diretos (valor nominal):
    • Faixa de entrada geral: Aproximadamente € 30 a € 75 pelo canal oficial de vendas do Getafe CF.  
    • Fondo (atrás dos gols):€ 30 a € 40.  
    • Lateral:€ 40 a € 60.  
    • Tribuna:€ 60 a € 80.  
  • Plataformas secundárias de revenda:
    • Preços iniciais: Em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os preços geralmente começam em torno de € 120 a € 160 para assentos padrão, devido à demanda e às taxas de processamento.  
    • Preço médio de revenda: Normalmente varia entre € 150 e € 220 nas categorias gerais de assentos.  
  • Pacotes VIP e hospitality:
    • Assentos premium com acesso a hospitality começam em torno de € 180 a € 300+ por ingresso.  

Getafe x Malaga pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Getafe e Malaga

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga em 23 de agosto, e a equipe também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na fase classificatória da Conference League em 20 de agosto. O ponto mais baixo da sequência foi uma derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas. Um empate por 1 a 1 em amistoso com o Tottenham Hotspur também fez parte da sequência.

O Malaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga, com sua sequência de cinco partidas rendendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia pela LaLiga. Os resultados de pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

GET

GET - Sequência

TOT
E1-1
ALA
D3-0
PBE
V3-1
SAN
V1-0
PBE
D2-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MAL

MAL - Sequência

ALA
V4-2
CAC
D2-1
FUL
E2-2
ATM
D2-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Getafe x Malaga: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela LaLiga em 19 de maio de 2018, quando o Getafe venceu o Malaga fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados na LaLiga, o Getafe soma três vitórias contra nenhuma do Malaga, com duas partidas terminando em vitórias do Getafe no Coliseum, incluindo um triunfo em casa por 1 a 0 em janeiro de 2018. O melhor resultado do Malaga no recorte foi uma vitória em casa por 3 a 0 em fevereiro de 2016, embora o Getafe tenha dominado os encontros recentes entre os times no restante.

Confrontos

GetafeEmpateMalaga
3
0
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FJ
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
FJ
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
2
FJ
5Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Getafe x Malaga

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
V
V
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
V
V
4
BétisBétisBET
220020+26
V
V
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
E
V
6
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
211042+24
E
V
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
V
E
8
EspanyolEspanyolESP
210142+23
D
V
9
GetafeGetafeGET
210113-23
V
D
10
VillarrealVillarrealVIL
20204402
E
E
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
E
E
12
Racing SantanderRacing SantanderSAN
302123-12
E
D
E
13
ElcheElcheELC
302116-52
E
D
E
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
E
D
15
Celta de VigoCelta de VigoCEL
201112-11
D
E
16
ValenciaValenciaVAL
201101-11
D
E
17
MalagaMalagaMAL
201113-21
E
D
18
LevanteLevanteLEV
201103-31
E
D
19
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
200215-40
D
D
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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