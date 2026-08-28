Getafe e Malaga se enfrentam na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Coliseum, em Getafe.

O Getafe leva vantagem no retrospecto recente do confronto direto, tendo vencido três dos últimos cinco duelos de LaLiga contra o Málaga, incluindo uma vitória em casa por 1 a 0 no Coliseum, em janeiro de 2018. O Getafe chega para a partida buscando ganhar embalo, enquanto o Málaga tenta mudar seu desempenho fora de casa e subir na tabela após um início de temporada.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Getafe x Malaga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Getafe x Malaga pela LaLiga?

Getafe x Malaga acontece no Coliseum, em Getafe. Confira a programação local para o horário de início confirmado na sua região.

La Liga - Rodada 7 20 de set. de 2026 - 09:00 Coliseum

Como comprar ingressos para Getafe x Malaga pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Getafe e Málaga no Estadio Coliseum, em Getafe, você pode adquiri-los por meio das seguintes opções oficiais e secundárias de venda:

Site oficial do Getafe CF: Como o Getafe é o mandante, os ingressos para o público em geral são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de vendas no site principal do Getafe CF (entradas.getafecf.com). As vendas gerais normalmente começam entre 1 e 2 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria do Estadio Coliseum (Taquillas): Você pode comprar ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, no Estadio Coliseum, em Getafe, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Cota oficial do Málaga CF para visitantes: Se você for torcedor do Málaga CF no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pela seção oficial de ingressos do Málaga (entradas.malagacf.com) para sócios oficiais do clube e detentores de carnê de temporada.

Mercado secundário e agregadores: Se os lugares oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos e sites de comparação, como o StubHub, listam ingressos revendidos de diferentes opções pelo estádio.

Quanto custam os ingressos para Getafe x Malaga pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida de LaLiga entre Getafe e Málaga variam dependendo de você comprá-los na bilheteria oficial do clube pelo valor nominal ou por meio de plataformas secundárias de revenda.

Ingressos oficiais diretos (valor nominal):

Faixa de entrada geral: Aproximadamente € 30 a € 75 pelo canal oficial de vendas do Getafe CF. Fondo (atrás dos gols): € 30 a € 40 . Lateral: € 40 a € 60 . Tribuna: € 60 a € 80 .

Plataformas secundárias de revenda:

Preços iniciais: Em mercados secundários de ingressos, como o StubHub, os preços geralmente começam em torno de € 120 a € 160 para assentos padrão, devido à demanda e às taxas de processamento. Preço médio de revenda: Normalmente varia entre € 150 e € 220 nas categorias gerais de assentos.

Pacotes VIP e hospitality:

Assentos premium com acesso a hospitality começam em torno de € 180 a € 300+ por ingresso.



Getafe x Malaga pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Getafe e Malaga

O Getafe venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Racing Santander pela LaLiga em 23 de agosto, e a equipe também bateu o Partizan Beograd por 3 a 1 na fase classificatória da Conference League em 20 de agosto. O ponto mais baixo da sequência foi uma derrota por 3 a 0 para o Deportivo Alaves em 15 de agosto. O Getafe marcou seis gols e sofreu seis nessas cinco partidas. Um empate por 1 a 1 em amistoso com o Tottenham Hotspur também fez parte da sequência.

O Malaga somou um ponto em seus dois jogos de LaLiga, com sua sequência de cinco partidas rendendo uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em 24 de agosto. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Atletico Madrid na estreia pela LaLiga. Os resultados de pré-temporada incluíram um empate por 2 a 2 com o Fulham e uma vitória por 4 a 2 sobre o Al-Arabi, embora uma derrota por 2 a 1 para o AD Ceuta FC também tenha feito parte da sequência.

Getafe x Malaga: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela LaLiga em 19 de maio de 2018, quando o Getafe venceu o Malaga fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, todos disputados na LaLiga, o Getafe soma três vitórias contra nenhuma do Malaga, com duas partidas terminando em vitórias do Getafe no Coliseum, incluindo um triunfo em casa por 1 a 0 em janeiro de 2018. O melhor resultado do Malaga no recorte foi uma vitória em casa por 3 a 0 em fevereiro de 2016, embora o Getafe tenha dominado os encontros recentes entre os times no restante.