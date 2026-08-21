Como conseguir ingressos para Fulham x Manchester United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

O Fulham entra na pausa internacional após um difícil compromisso pela Premier League contra o Manchester United no domingo, 20 de setembro. A promessa é de um jogo imperdível, e você pode garantir seu lugar em Craven Cottage reservando ingressos hoje.

Embora o Fulham tenha se mostrado competitivo na maioria dos confrontos recentes com o Manchester United, incluindo um empate por 1 a 1 quando o United visitou Londres na temporada passada, é preciso voltar a 2009 para encontrar a última vez em que os Cottagers venceram em casa os 20 vezes campeões ingleses.

Será que o Fulham pode quebrar esse tabu de 17 anos e conquistar uma vitória vital em casa contra o Manchester United? Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Fulham x Manchester United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo da Premier League entre Fulham e Manchester United?

Fulham x Manchester United acontece em Craven Cottage (Londres) no domingo, 20 de setembro, com início previsto para 16h30 BST.

Premier League - Rodada 5 20 de set. de 2026 - 11:30 Craven Cottage

Como comprar ingressos para Fulham x Manchester United pela Premier League

Há várias opções de bilheteria disponíveis para jogos da Premier League, desde ingressos avulsos até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube partidas que não serão utilizadas.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não forem contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Fulham x Manchester United pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que seguirá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de primeira categoria com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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