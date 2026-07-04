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Como conseguir ingressos para França x Marrocos: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das quartas de final, vendas de última hora e muito mais

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A França e o Marrocos chegaram às quartas de final da Copa do Mundo. Veja aqui como você pode garantir seus ingressos.

Os Leões do Atlas derrotaram o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo, por 3 a 0 no Houston Stadium no sábado, e esperam chegar à segunda semifinal consecutiva após terem ficado em quarto lugar no Catar há quatro anos.

Para chegar lá, eles precisam derrotar a França, bicampeã da Copa do Mundo, na quinta-feira (9 de julho), que os derrotou na semifinal em 2022.

Os “Les Blues” superaram um difícil desafio contra o Paraguai no Estádio da Filadélfia no sábado, com o capitão Kylian Mbappé marcando seu sétimo gol no torneio de pênalti para garantir a vitória por 1 a 0 e retomar a liderança na disputa pela Chuteira de Ouro.

A França, campeã da Copa do Mundo em 1998 e 2018, perdeu para a Argentina nos pênaltis na final do Catar 2022 e espera reconquistar o título neste verão.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares no jogo França x Marrocos e quanto eles custarão.

Quando será o início da partida França x Marrocos na Copa do Mundo?

Esta importante partida das quartas de final será disputada no Boston Stadium (Gillette Stadium).

Como comprar ingressos para o jogo França x Marrocos na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) já foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo França x Marrocos na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

US$ 250 – US$ 800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

França x Marrocos na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de França x Marrocos

FRA

FRA - Sequência

SEN
V3-1
IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
14/2
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MAR

MAR - Sequência

BRA
E1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
HOL
V1-1
CAN
V0-3
Gol marcado (sofrido)
10/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

França x Marrocos: histórico recente de confrontos diretos

FRA

Outros

MAR

2

Vitórias

1

Empate

0

9

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
2/3

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