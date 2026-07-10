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Como conseguir ingressos para França x Espanha: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida da semifinal, vendas de última hora e muito mais

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A França e a Espanha chegaram às semifinais da Copa do Mundo. Veja aqui como você pode garantir seus ingressos.

A França, campeã das Copas do Mundo de 1998 e 2018, chegou à sua terceira semifinal consecutiva após derrotar o Marrocos por 2 a 0 no Boston Stadium nesta quinta-feira.

O artilheiro Kylian Mbappé marcou seu oitavo gol no torneio, antes de Ousmane Dembélé ampliar a vantagem dos Bleus. A França superou a equipe que havia derrotado nas semifinais da Copa do Mundo de 2022, antes de sua dolorosa derrota nos pênaltis para a Argentina na final.

Agora, os jogadores de Didier Deschamps enfrentarão outra seleção europeia: a Espanha.

Outro gol no final da partida, marcado por Mikel Merino, do Arsenal, garantiu à “La Roja” uma vitória apertada, com a equipe de Luis de la Fuente superando a Bélgica por 2 a 1 no Los Angeles Stadium na sexta-feira.

Fabián Ruiz havia dado aos campeões da Copa do Mundo de 2010 a vantagem no primeiro tempo, antes de Charles De Ketelaere empatar para os Red Devils.

Merino marcou pela Espanha na vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final e repetiu a dose nas quartas de final. Mas será que sua equipe tem condições de derrotar a favorita França?

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares no jogo França x Espanha e quanto eles custarão.

Quando começa a partida entre França e Espanha na Copa do Mundo?

A primeira semifinal será disputada no Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Como comprar ingressos para o jogo França x Espanha na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) já foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A Fase de Vendas de Última Hora começou em 1º de abril. Não se trata de um sorteio; os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Essa é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para o jogo França x Espanha na Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos começaram a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas

Fase / Categoria

Faixa de preço oficial

Faixa estimada no mercado secundário

28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final (locais com alta demanda)

US$ 225 – US$ 540

US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250)

28 de junho a 3 de julho

Rodada dos 32 (locais padrão)

US$ 225 – US$ 540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 de julho – 7 de julho

Oitavas de final

US$ 240 – US$ 640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 a 11 de julho

Quartas de final

US$ 450 – US$ 1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 de julho – 15 de julho

Semifinais

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 de julho

Disputa pelo terceiro lugar

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 de julho

Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

França x Espanha na Copa do Mundo: tudo o que você precisa saber

Desempenho de França x Espanha

FRA

FRA - Sequência

IRQ
V3-0
NOR
V1-4
SWE
V3-0
PAR
V0-1
MAR
V2-0
Gol marcado (sofrido)
13/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ESP

ESP - Sequência

KSA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
POR
V0-1
BÉL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
11/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

França x Espanha: histórico recente de confrontos diretos

FRA

Outros

ESP

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

8

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

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