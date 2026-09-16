A França recebe a Bélgica em um grande confronto da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA no icônico Stade de France, em Saint-Denis, em 5 de outubro de 2026. Este duelo de alto nível reúne duas potências do futebol europeu na briga pelas principais honras de seu grupo.

GOAL traz todas as informações essenciais de que você precisa para garantir seu lugar nesta partida. Descubra onde comprar ingressos, detalhes de preços e como garantir suas entradas hoje.

Quando será o pontapé inicial de França x Bélgica pela Liga das Nações A da UEFA?

França x Bélgica acontece no Stade de France, em Saint-Denis, com o horário de início ainda a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações A - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Stade de France

Onde comprar ingressos para França x Bélgica pela Nations League masculina?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser adquiridos diretamente no portal de bilheteria da Federação Francesa de Futebol (FFF), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção francesa em casa. O portal oficial é sua primeira opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as fases de pré-venda e venda geral.

Se as entradas listadas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como Ticombo são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para França x Bélgica pela Nations League masculina?

Os preços padrão dos ingressos no site oficial da FFF começam em € 25 para assentos de categoria geral atrás dos gols, com os valores aumentando de acordo com a localização e o setor dentro do Stade de France.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços atualmente começam em € 86 por assento, com as tarifas variando de acordo com a disponibilidade em tempo real e a demanda dos torcedores.

França x Bélgica pela Liga das Nações A da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de França e Bélgica

A França venceu três e perdeu dois de seus últimos cinco jogos, marcando dez gols e sofrendo oito nesse período. Sua partida mais recente terminou em derrota por 4 a 6 para a Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo, resultado que veio após uma derrota por 0 a 2 para a Espanha na disputa pelo terceiro lugar. Antes desses tropeços, a França mostrou sua qualidade ofensiva com vitórias sobre Marrocos (2 a 0), Paraguai (1 a 0) e Suécia (3 a 0).

Os últimos cinco jogos da Bélgica renderam três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, a equipe venceu os EUA por 4 a 1 e Senegal por 3 a 2, além de registrar um convincente triunfo por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia. A Bélgica marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco compromissos, com um empate sem gols contra o Irã sendo a única partida em que não balançou as redes.

França x Bélgica: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções terminou em 1 a 2 para a França, em jogo da Liga das Nações A da UEFA disputado em Bruxelas em outubro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, a França venceu quatro vezes, contra uma vitória da Bélgica, com esse único triunfo belga acontecendo na semifinal da Copa do Mundo de 2018. A França também venceu a Bélgica nas oitavas de final da Eurocopa de 2024 e nos dois jogos do confronto pela Nations League de 2021.



