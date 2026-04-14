O Everton recebe o Liverpool no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, no domingo, 19 de abril, num jogo que promete ser um dos clássicos de Merseyside mais decisivos dos últimos tempos.

O Everton ocupa atualmente a 8ª posição na Premier League, enquanto o Liverpool está em 5º, com os dois clubes travando uma batalha acirrada pela classificação para as competições europeias.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo Everton x Liverpool na Premier League?

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para o jogo Everton x Liverpool da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

O que esperar de Everton x Liverpool?

O Liverpool está se esforçando ao máximo para voltar ao top 4 e garantir uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o Everton aproveita uma boa fase no final da temporada que o levou à metade superior da tabela, atualmente apenas cinco pontos atrás dos Reds.

Os Toffees provaram que podem ser azarões ultimamente, vindo de um empate resistente por 2 a 2 contra o Brentford em 11 de abril, que mostrou sua garra sob pressão.

No entanto, os Reds têm levado vantagem nos confrontos diretos recentes. No jogo de volta em Anfield, em 20 de setembro, o Liverpool garantiu uma vitória apertada por 2 a 1, partida em que a batalha tática no meio-campo se mostrou decisiva.

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool na Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, sendo que os lugares com vista privilegiada costumam ter custos mais elevados. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Everton x Liverpool Provável escalação Reservas Técnico D. Moyes Provável escalação Reservas Técnico A. Slot

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos) Faixa de preço do ingresso para a temporada Ingressos Arsenal Estádio Emirates £31,50 - £141,00 £1.073 - £2.050 Informações sobre ingressos Aston Villa Villa Park £44,50 - £92,00 £640 - £944 Informações sobre ingressos Bournemouth Vitality Stadium £33,00 - £56,00 £633 - £875 Informações sobre ingressos Brentford Estádio Gtech Community £40,00 - £65,00 £495 - £598 Informações sobre ingressos Brighton & Hove Albion Estádio American Express Community £34,00 - £78,00 £595 - £860 Informações sobre ingressos Burnley Turf Moor £50,00 - £75,00 £455 - £500 Informações sobre ingressos Chelsea Stamford Bridge £48,00 - £58,00 £595 - £940 Informações sobre ingressos Crystal Palace Selhurst Park £48,00 - £58,00 £545 - £895 Informações sobre ingressos Everton Goodison Park £55,00 £515 - £690 Informações sobre ingressos Fulham Craven Cottage £35,00 - £105,00 £455 - £3.000 Informações sobre ingressos Leeds United Elland Road £33,00 - £56,00 £420 - £A confirmar Informações sobre ingressos Liverpool Anfield £9,00 - £61,00 £699 - £886 Informações sobre ingressos Manchester City Estádio Etihad £58,00 - £75,00 £385 - £1.030 Informações sobre ingressos Manchester United Old Trafford £36,00 - £58,00 £559 - £950 Informações sobre ingressos Newcastle United St James’ Park £50,00 - £58,00 £417 - £811 Informações sobre ingressos Nottingham Forest City Ground £45,00 - £60,00 £465 - £660 Informações sobre ingressos Sunderland Stadium of Light £33,00 - £56,00 £390 - £720 Informações sobre ingressos Tottenham Hotspur Estádio do Tottenham Hotspur £48,00 - £109,00 £807 - £2.015 Informações sobre ingressos West Ham United Estádio de Londres £30,00 - £120,00 £310 - £1.620 Informações sobre ingressos Wolverhampton Wanderers Molineux £26,50 - £71,00 £525 - £833 Informações sobre ingressos

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