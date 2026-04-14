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Como conseguir ingressos para Everton x Liverpool: preços da Premier League, informações sobre o jogo, horário do início e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Everton e Liverpool, incluindo informações sobre o jogo

O Everton recebe o Liverpool no Estádio Hill Dickinson, em Liverpool, no domingo, 19 de abril, num jogo que promete ser um dos clássicos de Merseyside mais decisivos dos últimos tempos.

O Everton ocupa atualmente a 8ª posição na Premier League, enquanto o Liverpool está em 5º, com os dois clubes travando uma batalha acirrada pela classificação para as competições europeias.

Deixe que o GOAL lhe forneça tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Everton x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Ingressos para Everton x LiverpoolReserveingressos

Quando será o jogo Everton x Liverpool na Premier League?

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Como comprar ingressos para o jogo Everton x Liverpool da Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos através do portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, aos titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Ingressos para Everton x LiverpoolReserveingressos

O que esperar de Everton x Liverpool?

O Liverpool está se esforçando ao máximo para voltar ao top 4 e garantir uma vaga na Liga dos Campeões, enquanto o Everton aproveita uma boa fase no final da temporada que o levou à metade superior da tabela, atualmente apenas cinco pontos atrás dos Reds. 

Os Toffees provaram que podem ser azarões ultimamente, vindo de um empate resistente por 2 a 2 contra o Brentford em 11 de abril, que mostrou sua garra sob pressão. 

No entanto, os Reds têm levado vantagem nos confrontos diretos recentes. No jogo de volta em Anfield, em 20 de setembro, o Liverpool garantiu uma vitória apertada por 2 a 1, partida em que a batalha tática no meio-campo se mostrou decisiva. 

Quanto custam os ingressos para Everton x Liverpool na Premier League?

O preço dos ingressos para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, sendo que os lugares com vista privilegiada costumam ter custos mais elevados. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ser enquadrados em uma categoria superior, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e tentar conseguir esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Everton x Liverpool

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Slot

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

LIV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Histórico de confrontos diretos

EVE

Outros

LIV

1

1

Empate

3

Vitórias

5

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Clubes da Premier League 2025/26 por preço dos ingressos

ClubeEstádioFaixa de preço dos ingressos (Ingresso geral para adultos)Faixa de preço do ingresso para a temporadaIngressos
ArsenalEstádio Emirates£31,50 - £141,00£1.073 - £2.050Informações sobre ingressos
Aston VillaVilla Park£44,50 - £92,00£640 - £944Informações sobre ingressos
BournemouthVitality Stadium£33,00 - £56,00£633 - £875Informações sobre ingressos
BrentfordEstádio Gtech Community£40,00 - £65,00£495 - £598Informações sobre ingressos
Brighton & Hove AlbionEstádio American Express Community£34,00 - £78,00£595 - £860Informações sobre ingressos
BurnleyTurf Moor£50,00 - £75,00£455 - £500Informações sobre ingressos
ChelseaStamford Bridge£48,00 - £58,00£595 - £940Informações sobre ingressos
Crystal PalaceSelhurst Park£48,00 - £58,00£545 - £895Informações sobre ingressos
EvertonGoodison Park£55,00£515 - £690Informações sobre ingressos
FulhamCraven Cottage£35,00 - £105,00£455 - £3.000Informações sobre ingressos
Leeds UnitedElland Road£33,00 - £56,00£420 - £A confirmarInformações sobre ingressos
LiverpoolAnfield£9,00 - £61,00£699 - £886Informações sobre ingressos
Manchester CityEstádio Etihad£58,00 - £75,00£385 - £1.030Informações sobre ingressos
Manchester UnitedOld Trafford£36,00 - £58,00£559 - £950Informações sobre ingressos
Newcastle UnitedSt James’ Park£50,00 - £58,00£417 - £811Informações sobre ingressos
Nottingham ForestCity Ground£45,00 - £60,00£465 - £660Informações sobre ingressos
SunderlandStadium of Light£33,00 - £56,00£390 - £720Informações sobre ingressos
Tottenham HotspurEstádio do Tottenham Hotspur£48,00 - £109,00£807 - £2.015Informações sobre ingressos
West Ham UnitedEstádio de Londres£30,00 - £120,00£310 - £1.620Informações sobre ingressos
Wolverhampton WanderersMolineux£26,50 - £71,00£525 - £833Informações sobre ingressos

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