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Como conseguir ingressos para Everton x Crystal Palace: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Veja como você pode estar a caminho do Hill Dickinson para a estreia do Everton na Premier League

O Everton inicia sua campanha na Premier League em casa, no Hill Dickinson Stadium, no sábado, 22 de agosto. O Crystal Palace, sob o comando do novo técnico Pierre Sage, será o primeiro adversário dos Toffees.

Os torcedores que lotaram o Hill Dickinson na temporada passada acompanharam alguns confrontos de encher os olhos. Houve 3+ gols em cada uma das últimas quatro partidas da Premier League disputadas no local, e a torcida do Everton vai esperar mais do mesmo nos próximos meses, com a expectativa de muitas vitórias em casa também.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Everton x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Everton e Crystal Palace pela Premier League?

Everton x Crystal Palace começa às 15:00 BST de sábado, 22 de agosto de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

crest
Premier League - Rodada 1
Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos níveis inferiores têm preços premium, enquanto assentos nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada torcedor tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de manutenção pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e geralmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

EVE

EVE - Sequência

SUN
D1-3
TOT
D1-0
DUF
V0-4
BOL
E0-0
STK
D1-0
Gol marcado (sofrido)
5/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
CRY

CRY - Sequência

RAY
V1-0
SWI
V5-1
BRO
D3-0
FAM
V0-0
RCL
D3-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

EvertonEmpateCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Everton x Crystal Palace

Everton crest
Everton
EVE
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Técnico

  • D. Moyes

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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