O Everton inicia sua campanha na Premier League em casa, no Hill Dickinson Stadium, no sábado, 22 de agosto. O Crystal Palace, sob o comando do novo técnico Pierre Sage, será o primeiro adversário dos Toffees.

Os torcedores que lotaram o Hill Dickinson na temporada passada acompanharam alguns confrontos de encher os olhos. Houve 3+ gols em cada uma das últimas quatro partidas da Premier League disputadas no local, e a torcida do Everton vai esperar mais do mesmo nos próximos meses, com a expectativa de muitas vitórias em casa também.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Everton x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Everton e Crystal Palace pela Premier League?

Everton x Crystal Palace começa às 15:00 BST de sábado, 22 de agosto de 2026, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Como comprar ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Everton x Crystal Palace pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo do campo e nos níveis inferiores têm preços premium, enquanto assentos nos níveis superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada torcedor tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de manutenção pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e geralmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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