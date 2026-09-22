Duas potências do futebol mundial medem forças quando a Inglaterra recebe a Espanha em um grande confronto da UEFA Nations League, no Estádio de Wembley, em Londres. A partida representa um duelo imperdível após seus memoráveis confrontos em campeonatos europeus, levando drama internacional de alto nível a um dos palcos mais icônicos do futebol.
A procura por lugares no Estádio de Wembley é extremamente alta, mas garantir sua entrada não precisa ser difícil. GOAL traz todas as informações essenciais da partida, programação, faixas oficiais de preços dos ingressos e onde comprar suas entradas online agora mesmo.
Quando acontece o pontapé inicial de Espanha x Inglaterra pela UEFA Nations League A?
Espanha x Inglaterra acontece no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, e as informações oficiais de transmissão não estão disponíveis no momento para este confronto.
Onde comprar ingressos para Espanha x Inglaterra?
Os ingressos oficiais são distribuídos pelo portal FA Ticketing, no England Football, assim como pelos canais oficiais da UEFA. As vendas gerais e as janelas de acesso prioritário para membros do England Supporters Travel Club são abertas várias semanas antes da partida, embora as cargas principais normalmente se esgotem rapidamente.
Se os ingressos listados no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como StubHub são a melhor opção para garantir lugares antes do pontapé inicial.
Quanto custam os ingressos para Espanha x Inglaterra?
Os preços dos ingressos primários no fornecedor oficial começam em £ 35 para assentos da Categoria 4, com preços padrão para adultos chegando a £ 80 nos principais setores do estádio, além de ingressos para a área familiar a partir de £ 25.
Se as alocações gerais oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços a partir de cerca de £ 76.
Espanha x Inglaterra pela UEFA Nations League A: tudo o que você precisa saber
Momento de Espanha e Inglaterra
A Espanha chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, marcando sete gols e sofrendo três nesse período. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, completando uma campanha perfeita no torneio. Antes disso, venceu a França por 2 a 0 na semifinal e superou a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. A equipe de Luis de la Fuente não perdeu nenhuma partida nesses cinco compromissos.
Os últimos cinco jogos da Inglaterra renderam quatro vitórias e uma derrota, com a seleção inglesa marcando 11 gols e sofrendo 11 em uma sequência de placares altos. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 6 a 4 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo, antes de uma derrota por 2 a 1 para a Argentina na final encerrar sua campanha no torneio. Resultados anteriores incluíram uma vitória por 2 a 1 sobre a Noruega e um triunfo por 3 a 2 contra o México.
Espanha x Inglaterra: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu na Euro 2024, quando a Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos, a Espanha leva vantagem com três vitórias, contra uma da Inglaterra, além de um empate. Especificamente na Nations League, a Espanha venceu por 3 a 2 em Madri em outubro de 2018, enquanto a Inglaterra ganhou o jogo de volta por 2 a 1 no mês anterior.